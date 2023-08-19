Ракетный удар по Чернигову: реакция Никитюк, Ротару, Беднякова и других звезд на кровавое преступление РФ

Сегодня, 19 августа, российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру города Чернигов, в результате которого есть погибшие, среди них – дети.

Украинские звезды на своей странице в социальных сетях не оставили это кровавое преступление российских войск без внимания. В частности, певица Надя Дорофеева отметила, что оккупанты совершили обстрел в большой христианский праздник Преображения. В свою очередь ведущий Андрей Бедняков написал, что русские кричали что "с ними Бог", а сами ударили по мирным людям в христианский праздник.

Знаменитости выражают соболезнования родственникам погибшим и выражают искреннюю надежду, что россияне понесут наказание за все преступления, которые совершают на нашей земле:

Надя Дорофеева

"Очередной террористический акт против мирного населения. Выходной, церковный праздник, центр города. Сотни людей вокруг. Черниговский музыкально-драматический театр, где в прошлом году был мой концерт. Один из самых эмоциональных в туре. Мы до сих пор не знаем официальных данных, сколько погибших. Но за каждую жизнь они будут гореть в аду. Мои соболезнования всем, кто пострадал и семьям погибших. Чернигов 19/08/23"

Момент "прилета" российской ракеты по Чернигову

Соломия Витвицкая

"Чернигов. Российская ракета в который раз разрушила центр города. Охотятся на наших пилотов в Прикарпатье, на изобретателей БПЛА в Чернигове… значит, боятся… Нам же нужно еще больше сплачиваться, а не охотиться на "ведьм" среди своих и двигаться упорно к Победе…а кара догонит каждого за совершенное. Соболезнования семьям погибших"

Андрей Бедняков

"Все, что нужно знать о соседях"

Реакция Андрея Беднякова на обстрел Чернигова / Фото: instagram.com/biedniakov

MamaRika

"19.08.2023. Больной сосед ударил по центру Чернигова, и это в большой праздник! 6 погибших, 37 человек, в том числе 11 детей, ранены. Соболезнования всем пострадавшим и их семьям… Люди, всю ярость в помощь и донаты!"

Григорий Решетник

"Наказание и расплата обязательно придет…"

Реакция Григория Решетника на обстрел Чернигова / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Леся Никитюк

"Чернигов. Вражеская ракета, посреди бела дня, да еще и в такой праздник. Проклятые террористы продолжают убивать.. Мои соболезнования семьям пострадавших, близким и родным всех погибших. Держись Чернигов. Держись Украина"

Настя Каменских

"Чернигов. Суббота. Утро. Ракета… Пострадали площадь, драмтеатр, где недавно у меня был концерт, и другие здания. То, что только мгновением назад было полной жизни и счастья, превратилось в руины, потерю и боль. Обычный день превратился в настоящую трагедию. Есть погибшие и раненые... Среди пострадавших есть дети. Это невозможно больно... Мои соболезнования тем, кто потерял родных..."

Реакция Насти Каменских на обстрел Чернигова / Фото: instagram.com/kamenskux

София Ротару

Реакция Софии ротару на ракетные обстрелы Чернигова / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Напомним, ранее актриса Наталка Денисенко рассказала, что стала свидетелем ракетного удара по центру Чернигова. Наталка с 5-летним сыном как раз собиралась выходить из дома, но немного задержалась и здесь семья услышала взрыв.

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