Ракетный удар по Краматорску: реакция Беднякова, Огневич и других звезд на жестокий обстрел города

Вечером 27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области. Захватчики попали в заведение общепита, где было большое скопление людей.

Из-за враждебных действий страны-агрессора погибли невинные люди, а среди них – трое детей: 17-летняя девушка и 14-летние сестренки-близнецы. Также десятки пострадавших получили травмы разной степени тяжести. Среди раненых был 8-месячный младенец, трое колумбийцев и украинская писательница.

Украинские знаменитости прокомментировали преступление РФ на территории Украины. В частности, страна-агрессор совершила очередное преступление в годовщину трагедии в Кременчуге, когда российская ракета попала по ТЦ "Амстор" и унесла жизни по меньшей мере 22 человек.

Андрей Бедняков

Ведущий был просто шокирован поступком России. Андрей Бедняков не смог сдержать эмоций, увидев снимок раненого 8-месячного малыша. По словам шоумена, оккупанты забирают детство детей.

Реакция Андрея Беднякова на обстрел Краматорска / Фото: из соцсетей

"Плохо спал эту ночь. Перед глазами раненый от осколков маленький ребенок из Краматорска. Россия продолжает уничтожать детство наших детей. Проснулся с диким желанием обнять своих… Сохраним своих детей, что бы для этого не понадобилось", — отметил Бедняков.

Эктор Хименес-Браво

Повар показал фото трагедии в Кременчуге и Краматорске. По словам Эктора, только звери могли совершить такие преступления.

"В годовщину трагедии в Кременчуге, где сгорел полностью ТЦ "Амстор" и погибли 22 человека, — только звери могли устроить новую... На этот раз в Краматорске... Известно о 9 погибших", — возмутился Эктор.

Светлана Тарабарова

Певица показала последствия трагедии, которую своими враждебными действиями сотворили российские оккупанты.

"Краматорск... Люди, дети, боль...", — написала исполнительница.

Реакция Светланы Тарабаровой на обстрел Краматорска / Фото: из соцсетей

MamaRika

Певица поделилась, что от увиденных новостей на глазах наворачиваются слезы. Исполнительница выразила соболезнования родным погибших и поддержала раненых.

"Краматорск! Соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших. Нет слов, слез, сил…", — отметила MamaRika.

Реакция MamaRika на обстрел Краматорска / Фото: из соцсетей

Маша Ефросинина

Ведущая показала последствия теракта России, который страна-агрессор совершила 27 июня. Ефросинина сделала пост на английском языке, чтобы привлечь внимание иностранцев.

"Краматорск. Девять человек погибли, 60 получили ранения", — написала Маша.

Реакция Маши Ефросининой на обстрел Краматорска / Фото: из соцсетей

Злата Огневич

Артистка показала последствия попадания российской ракеты по Краматорску. Исполнительница написала, что войну необходимо остановить.

"Остановите войну!" – написала Злата.

Реакция Златы Огневич на обстрел Краматорска / Фото: из соцсетей

Александра Зарицкая

Певица шокирована, что в годовщину трагедии в Кременчуге Россия сотворила новую.

"Краматорск. Снова. Ровно год прошел от той страшной трагедии", — написала Зарицкая.

Реакция Александры Зарицкой на обстрел Краматорска / Фото: из соцсетей

alyona alyona

Исполнительница показала жуткое видео, как спасатели разбирают завалы и спасают людей. По словам артистки, Россия совершила очередное преступление против мирного населения.

"Очередное преступление России против мирного населения Украины. Вчера вечером враг ударил по местному кафе в Краматорске, где было большое скопление людей. Среди погибших есть дети. Спасательные работы продолжаются. Вечная память всем погибшим. По состоянию на утро 28.06 — 9 погибших, 60 раненых" – написала певица.

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