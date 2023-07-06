Ракетный удар по Львову: у Соловий выбило окна, а Карпа слышала громкие взрывы

Знаменитости отреагировали на очередной террористический поступок России.
В ночь на 6 июля российские оккупанты обстреляли Львов ракетами "Калибр". По городу враг выпустил 10 вражеских снарядов.
Силами ПВО удалось сбить семь ракет. К сожалению, есть попадание в жилой дом и объект критической инфраструктуры, а также обломки повредили квартиры львовян. В результате ночной атаки на Львов погибли четыре человека, а 34 – получили ранения.
Украинские знаменитости отреагировали на очередной террористический поступок российских оккупантов и показали последствия вражеской атаки.
Наталка Карпа
Певица рассказала, что ночь на 6 июля была страшной для Львова. Около трех ночи она услышала громкие взрывы. Исполнительница показала кадры поврежденного жилого дома российской ракетой и рассказала, что она ежедневно проезжает мимо здания, когда везет маленькую дочь в садик.
"Мой Львов. Около трех ночи громкие взрывы, ракеты... Жилой дом, погибшие, раненые... Каждый день мы проезжаем мимо, когда едем в садик... Страшная ночь...", — написала певица.
Юрий Горбунов
Ведущий показал ужасные последствия ночного обстрела города. Горбунов подчеркнул, что Украина не простит России весь тот террор, который страна-агрессор совершала против мирного населения.
"Ужасная трагедия во Львове! Ракетная атака, которая на этот момент забрала жизни уже четырех человек! Держись Львов! Не простим! Не забудем!" – отметил ведущий.
Александра Зарицкая
Певица выразила соболезнования родным погибших в результате ночной атаки города, а также поддержала всех пострадавших.
"Львов… Соболезнования погибшим и пострадавшим", — написала исполнительница.
Кристина Соловий
Исполнительница во время ночной атаки находилась во Львове. Певица слышала громкие взрывы, а в ее квартире вылетели окна. Как отметила Кристина, к счастью, она жива и здорова.
"С выбитыми окнами, но жива и здорова. Надеюсь, вы тоже", — написала исполнительница.
Эктор Хименес-Браво
Повар написал, что на такие ужасные поступки способны разве что звери. Эктор выразил соболезнования всем пострадавшим в результате обстрела Львова.
"Какой ужас... Львов, мне так жаль... Просто животные, это ужас", — написал повар.
Наталка Денисенко
Актриса возмутилась, что украинцам приходится каждый день жить в военных реалиях. Артистка отметила, что уже просто нет сил терпеть все ужасы, которые творит против мирного населения Россия.
"Львов…Мои искренние соболезнования! Где набрать тех нервных клеток", — возмутилась Наталка.
Ирина Федишин
Исполнительница отметила, что Россия обязательно заплатит за все ужасы, которые совершала против мирного населения Украины.
"Львов...Нет слов...За все придет расплата! Смерть врагам!" – написала артистка.
Соломия Витвицкая
Ведущая отметила, что Россия своим террором никак не повлияет на ход войны. Также Витвицкая подчеркнула, что Украина обязательно победит.
"Калибры" окупантов попали в жилые дома в центре моего родного Львова... Уже известно о 4 погибших и 34 раненых... Очередное недоброе утро... Все эти ракеты — это хилые предсмертные судороги недоимперии... Украина все равно победит! "- подчеркнула ведущая.
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