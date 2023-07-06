Ракетный удар по Львову: в квартире известной певицы выбило окна

Кристина Соловий во время обстрела находилась в городе.

Известная украинская певица Кристина Соловий сообщила, что попала под ракетный удар по Львову.

В настоящее время исполнительница находится в городе. В сторис своей страницы в Instagram Соловий рассказала, что во время обстрела Львова в ее квартире ударной волной выбило окна. Кристина также успокоила поклонников, что сама не пострадала:

"С выбитыми окнами, но жива-здорова. Надеюсь, вы тоже", – написала Соловий.

Кристина Соловий была во Львове во время ракетного удара / Фото: instagram.com/soloviyka

Напомним, что в ночь на 6 июля российские оккупанты атаковали Львов ракетами "Калибр". Захватчики попали в жилую многоэтажку и объект критической инфраструктуры. В результате попадания ракет были разрушены квартиры на третьем и четвертом этажах в двух подъездах.

Известно, что четыре человека погибли. В больницы были доставлены 13 человек, еще 21 пострадавшему оказали помощь на месте. Под завалами еще остаются люди, поэтому на месте идет поисково-спасательная операция.

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