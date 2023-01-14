Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: звезды показали жуткие последствия и призвали мир остановить РФ

Под завалами после обстрела все еще находятся люди.

Российская армия нанесла очередной массированный удар по городам Украины. Во время вражеских обстрелов одна из ракет попала в подъезд многоэтажки в Днепре, где проживали мирные люди.

Украинские знаменитости показали ужасные последствия бездушного поступка кафиров и еще раз призвали мир остановить страну-террористку.

Екатерина Репяхова

Для жены Виктора Павлика события в Днепре стали настоящим шоком, ведь именно там прошло детство блоггерши. Она показала, как россияне уничтожили дом на улице.

"Днепр. Попадание в дом на моей улице. У меня просто нет слов. Совсем по-другому воспринимаешь эти реалии, когда это места, где прошло твое детство", – поделилась Екатерина.

Тарас Цымбалюк

Украинский актер напомнил миру, что действия России это ничто иное, как акт террора против мирного населения Украины.

"Днепр... Снова акт террора против мирного населения. Лексика, чтобы продолжить выражать свои чувства, закончилась еще в феврале", — написал Цымбалюк.

Джамала

Певица показала жуткие кадры, сделанные после ракетного удара по дому в Днепре, и написала, кто на самом деле.

"Россия – страна-террористка", — подписала фото Джамала.

Анна Кошмал

Актриса Анна Кошмал обратилась к пользователям Сети на английском, чтобы о действиях российских кафиров могли прочитать и за рубежом.

"Россия снова ударила ракетой по жилому зданию и убила гражданских", — написала Анна.

Андрей Бедняков

Шоумен поделился на своей странице видео с места событий, где работники ГСЧС пытаются потушить огонь и спасти мирных людей из-под завалов.

"14 января. 2023. Днепр. Украина. Сделано Россией. Вы все еще думаете, что им нужен мир!?", — добавил красноречивая подпись ведущий.

Злата Огневич

Исполнительница призналась, что все что она испытывает в этот момент – это ярость, но и ее уже не хватает, чтобы реагировать на преступные действия РФ.

"Нет, как минимум, одного подъезда. Под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день. Меня разрывает от ярости!", — написала Злата.

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