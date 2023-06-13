Ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге: реакция Анатолича, Сумской и других звезд на трагедию

В ночь на 13 июня российские оккупанты нанесли очередную циничную атаку по жилым домам. В результате ракетного удара в Кривом Роге была повреждена многоэтажка.

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы и доставать оттуда мирно спавших ночью людей, пока россияне обстреливали их. По состоянию на 13.00 было известно о 10 погибших.

Молчать об ужасной трагедии не смогли и звезды украинского шоубизнеса. Анатолий Анатолич, Ольга Сумская, Маша Ефросинина и другие знаменитости выразили свои соболезнования семьям погибших и показали последствия вражеского обстрела города.

Анатолий Анатолич

Для шоумена видеть кадры из родного города, так сильно пострадавшего от рук оккупантов, было невыносимо. К тому же Анатоличу хорошо знакома пострадавшая многоэтажка.

"Кривой Рог. Ночь. Удар. Я знаю этот дом. Не буду говорить где он до официальных заявлений. Я вырос в таком же, на 5-м этаже без лифта. И мое детство было таким как у всех, несмотря на то, что это было бедное детство 90-х, сейчас я понимаю, что оно было безопасным и беззаботным. А детство наших детей уже 15 месяцев пытаются украсть. Иногда у них выходит. Держись, родной город", — написал ведущий.

Ольга Сумская

Жуткими кадрами с места событий поделилась и Ольга Сумская. На фото и видео можно увидеть изуродованные автомобили и горящий дом. Именно так, считает актриса, выглядит геноцидом украинцев.

"13 июня 2023 года… Кривой Рог… Уничтожение украинцев продолжается… Только боль и ненависть…", — написала Сумская.

Эктор Хименес-Браво

Шеф-повар, как и все украинцы, был шокирован событиями сегодняшней ночи. Он поделился своими соболезнованиями и показал фото с места попадания ракеты.

"Люди спали! Не хватает боли в сердце... Кривой Рог", — написал Эктор.

Даша Квиткова

Блогерша поделилась жутким видео с горящими стенами многоэтажки и напомнила, что украинцы никогда не смогут простить россиянам этот террор.

"Как им спится ночью? Кривой Рог после атаки ракетами глупых соседей. Это невозможно будет забыть или простить", — написала Даша.

Kalush

Музыкант сделал свою публикацию в соцсетях на двух языках — украинском и английском, чтобы его поклонники за рубежом могли понять, что творит РФ на территории Украины.

"Россия еще раз терроризирует мирное население. Сегодня по территории Украины было выпущено 14 ракет и 4 БПЛА", — написал Олег Псюк.

Маша Ефросинина

Телеведущую часто блокировали в Сети за подобные публикации о войне, однако она все равно продолжает освещать зверства окупантов на нашей земле.

"Очередные ракеты террористов, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей. К сожалению, есть погибшие, есть раненые. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается. Мои соболезнования всем потерявшим родных! Никогда не будет прощения террористам, и за каждую свою ракету они будут отвечать", — повторила на английском заявление Владимира Зеленского ведущая.

Ракетный удар по дому в Кривом Роге

Макс Барских

Певец призвал всех не быть равнодушными к трагедии, которая произошла в Кривом Роге и вместе с командой присоединился к сбору всего необходимого пострадавшим в результате трагедии.

"Сегодня утро снова поражает бедой, враг не прекращает забирать наших людей… Ночью в Кривом Роге от обстрела погибли люди, к сожалению, количество обновляется….. А люди просто спали и видели сны. Не могу представить и понять эту боль.

Наша команда хотела бы помочь семьям пострадавших, поэтому мы перечислим часть прибыли со вчерашнего концерта тем, кто в этом нуждается. Сейчас мои менеджеры узнают подробности трагедии и собирают информацию о тех, кому необходима помощь. Присоединяйтесь и вы, ведь нет чужого горя. Нас много, помогайте друг другу. Потому что люди в беде не должны оставаться в одиночестве", — написал певец.

Оккупанты устроили по дому в Кривом Роге / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

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