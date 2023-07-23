Ракетный удар по Одессе: София Ротару отреагировала на ночные обстрелы города

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать Одессу. В ночь на 23 июля войска россии нанесли очередной ракетный удар по Одессе.

В результате ракетных обстрелов были повреждены жилые дома и крупнейший православный храм Одессы – Спасо-Преображенский кафедральный собор.

В стороне трагедии не осталась и украинская певица София Ротару. В сторис на своей странице в Instagram исполнительница разместила черно-белую фотографию, на которой изображен изуродованный российскими ракетами Спасо-Преображенский собор. Фотографию Ротару сопроводила смайлом в виде разбитого сердца.

София Ротару прокомментировала ракетный удар по Одессе / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Напомним, что в ночь на 23 июля российские войска в очередной раз совершили массированный ракетный обстрел Одессы. На Одесскую область было выпущено 19 ракет разных типов. ПВО удалось уничтожить 9 из них. В результате обстрела есть погибшие, пострадавшие и серьезные разрушения.

Российские оккупанты нанесли наибольший удар по историческому центру города. По словам главы Одесской районной военной администрации (РГА) Юрия Крука, россияне попали в гражданскую инфраструктуру, жилые дома и "практически разрушили крупнейший Собор юга Украины" – Спасо-Преображенский кафедральный собор.

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