Ракетный удар по Одессе: Юлия Санина, Леся Никитюк и другие звезды отреагировали на циничный поступок россиян

В ночь на 23 июля российские оккупанты в очередной раз нанесли безжалостный ракетный удар по Одессе.

В результате попадания был разрушен крупнейший православный храм Одессы — Спасо-Преображенский кафедральный собор, а также жилые дома в центре города.

На ужасные события отреагировали многие украинские знаменитости — Леся Никитюк, Андрей Бедняков, Юлия Санина, Андрей Данилко и другие звезды выразили свои соболезнования пострадавшим и обратились к мировому сообществу.

Андрей Бедняков

Телеведущий очень эмоционально отреагировал на ночные обстрелы Одессы. Бедняков в своих соцсетях обратился к артистам-беглецам, которые родом из Одессы, и напомнил им, куда едут их заработанные кровавые рубли.

"Так называемые "публичные люди" родом из Одессы, живущие в России, посмотрите на центр вашего родного города! С*ка, продажные крысы! Это ваш город! Ваш! Православный собор... Вы ссыкуны! И живите с этим до конца", — обратился к предателям шоумен.

Также Бедняков обратился ко всем россиянам, которые решаются называть Одессу "мамой".

"Помните, только гнилые мразоты бьют мам! А настоящие сыновья за мам мстят и стоят до конца", — написал ведущий.

Леся Никитюк

Ведущая на своей странице в Instagram показала жуткие кадры с места "прилета" по Одессе и выразила свои соболезнования всем, кто пострадал от рук оккупантов.

"Одесса! Мы все с тобой... Мои соболезнования семьям пострадавших сегодня ночью от этих проклятых террористов...", — написала Никитюк.

Юлия Санина

О циничном поступке россиян на своей странице в Сети певица написала по-английски. Юлия стремится, чтобы все ее иностранные слушатели и мировое сообщество наконец-то поняли, что происходит в Украине.

Эктор Хименес-Браво

Известный повар также высказался о попадании российской ракеты в исторический центр Одессы. Эктор показал последствия вражеских обстрелов.

"Иногда кажется, что больше зла они уже не могут сделать... Одесса, мои соболезнования", — обратился к одесситам шеф.

Светлана Тарабарова

Артистка, как и все украинцы, были ошеломлена безжалостным поступком оккупантов. Светлана выразила соболезнования не только одесситам, но и другим регионам Украины, ежедневно страдающим от вражеских ударов.

"Каждый день мы просыпаемся (слава ВСУ) и видим новости... жуткие фотографии. Слова поддержки уже почти не работают. Должны продолжать действовать. Поддерживать друг друга. Делать свое дело. Одесса, родная держись... Сумы, Запорожье, Восток, Юг... Должны собрать себя снова и дышать. Обнимаю каждого", - написала певица.

Андрей Данилко

Говорящим фото, как священник стоит на коленях у руин Спасо-Преображенского собора, поделился артист Андрей Данилко. Кадры с места событий разбивают сердце.

Ракетный удар по Одессе – что известно

Российская армия ударила по Одессе 23 июля по меньшей мере пятью видами ракет. Попадания вражеских снарядов пришлись на историческую часть города, находящуюся под охраной ЮНЕСКО. В результате удара по Спасо-Преображенскому кафедральному собору были повреждены православные святыни и ценные экспонаты.

Кроме того, разрушения получили Дом ученых, а также многоквартирные дома мирных жителей. По предварительной информации, ранения получили 19 человек, среди которых четыре ребенка. Также известно об одном погибшем. В настоящее время на местах продолжает работать ГСЧС.

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