Ракетный удар по Сумам: Ребрик, Полякова, Осадчая и другие отреагировали на ужасное преступление россиян

Реакция звезд на обстрел Сум

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Страна-агрессор Россия утром, 13 апреля, нанесла ракетный удар по Сумам.

Взрывы раздались в центре города. Как оказалось, в эпицентре вражеских обстрелов оказалось помещение регионального Центра защиты прав человека. По состоянию на 12:00 уже известно о 21 погибшем и 34 раненых, среди которых пятеро детей. Особенно цинично, что обстрел произошел в Вербное воскресенье — великий христианский праздник.

Украинские знаменитости отреагировали на ужасающее преступление россиян. Лилия Ребрик, Оля Полякова, Екатерина Осадча и другие выразили соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

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Лилия Ребрик

“Не до фото с ивой. Не до фото с улыбками. Не до предчувствив света от светлой Пасхи, что уже через неделю. Не до фото с весной, которая наконец приходит. Не до фото, не до улыбок, не до света. 21 человек в мгновение ока. Сумы. Еще не отболел Кривой Рог. Запорожье. Харьков. Ежедневно болят все изуродованные украинские города. Все потерянные души. Сотни. Тысячи. Сотни тысяч”, – написала ведущая.

Реакция Лилии Ребрик на обстрел Сум

Константин Грубич

“Сумы, Сумы… Еще позавчера я встречал солнечное утро в центре этого несгибаемого города. И вот только что в Вербное воскресенье изверги ударили ракетами в те места, где я только что проходил пешком. В одном из уничтоженных домов в июне мы проводили благотворительный аукцион совместно с Дмитрием Шуровым. Что тут скажешь? Ублюдки. Безжалостные ошибки божьи — хоть и двуногие, но которых не отнесешь к ни одному классификатору живых существ. Орда. Сумы! Мои соболезнования и поддержка твоей измученной душе! Светлая память погибшим”, — высказался журналист.

Оккупанты обстреляли Сумы / © Сумская областная прокуратура

Леся Никитюк

Ведущая показала последствия вражеских обстрелов. Знаменитость признается, что не понимает, почему россияне совершают такие ужасающие преступления.

“За что? Нет смысла задавать этот вопрос… Просто убивают людей и все”, — возмутилась ведущая.

Реакция Леси Никитюк на обстрел Сум

Маша Ефросинина

Ведущая опубликовала пост на английском языке, чтобы ее иностранные подписчики знали о преступлениях россиян. Ефросинина подчеркнула, что РФ не хочет мира, у страны-агрессора только одна цель — убийство невинных людей.

“У России нет души. У России нет сердца… У России нет любви к людям. Россия не хочет жить в мире. У России есть только одно желание — убийство народа. Все россияне — молчаливые сообщники. Весь мир — зритель”, — написала ведущая.

Реакция Маши Ефросининой на обстрел Сум

Wellboy

Певец отметил, что страна-агрессор в очередной раз нанесла ужасный ракетный удар по Сумам и снова забрала жизни невинных людей. Циничности добавляет то, что это было сделано в великий христианский праздник. Артист задался вопросом, именно так ли, по мнению РФ, должен выглядеть мир.

“Родные Сумы…Снова ударили по простым людям, еще и в такой праздник. Известно о более, чем 20 погибших. Мир скоро?” — возмутился певец.

Реакция Wellboy на обстрел Сум

ALEKSEEV

Певец отметил, что это ужасное преступление. Также артист выразил свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

“Сумы… Какой ужас! Соболезнования семьям погибших”, — написал исполнитель.

Реакция ALEKSEEV на обстрел Сум

Оля Полякова

Исполнительница просто шокирована очередным преступлением россиян. Артистка подчеркнула, что оккупанты — это изверги. Певица выразила свои искренние соболезнования.

“Уже просто ужас! Снова удар по гражданским, по центру города Сумы. В Вербное воскресенье. Нелюди… Уже десятки погибших и пострадавших. Искренние соболезнования близким погибших…”, — сказала певица.

Реакция Оли Поляковой на обстрел Сум

Екатерина Осадчая

Знаменитость написала, что россияне цинично нанесли ракетный удар утром, в Вербное воскресенье, когда люди шли святить иву. Осадчая говорит, что украинцам приходится каждый день жить в рулетке, ведь не знаешь, куда в следующий раз прилетит.

“Сумы! Боже, Вербное воскресенье, пишут о прилете в центр, люди шли святить иву… Ехала на съемки под тревогу. И это рулетка, в которой мы живем каждый день… Невозможно к ней привыкнуть…”, — возмутилась ведущая.

Реакция Екатерины Осадчей на обстрел Сум

Напомним, совсем недавно произошла трагедия в Кривом Роге. Россия нанесла ракетный удар по городу и забрала жизни 19 мирных людей, среди которых 9 — это дети. Украинские знаменитости также реагировали на ужасную трагедию.