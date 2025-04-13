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Ракетный удар по Сумам: Ребрик, Полякова, Осадчая и другие отреагировали на ужасное преступление россиян
Россияне цинично обстреляли центр города в Вербное воскресенье.
Страна-агрессор Россия утром, 13 апреля, нанесла ракетный удар по Сумам.
Взрывы раздались в центре города. Как оказалось, в эпицентре вражеских обстрелов оказалось помещение регионального Центра защиты прав человека. По состоянию на 12:00 уже известно о 21 погибшем и 34 раненых, среди которых пятеро детей. Особенно цинично, что обстрел произошел в Вербное воскресенье — великий христианский праздник.
Украинские знаменитости отреагировали на ужасающее преступление россиян. Лилия Ребрик, Оля Полякова, Екатерина Осадча и другие выразили соболезнования пострадавшим и семьям погибших.
Лилия Ребрик
“Не до фото с ивой. Не до фото с улыбками. Не до предчувствив света от светлой Пасхи, что уже через неделю. Не до фото с весной, которая наконец приходит. Не до фото, не до улыбок, не до света. 21 человек в мгновение ока. Сумы. Еще не отболел Кривой Рог. Запорожье. Харьков. Ежедневно болят все изуродованные украинские города. Все потерянные души. Сотни. Тысячи. Сотни тысяч”, – написала ведущая.
Константин Грубич
“Сумы, Сумы… Еще позавчера я встречал солнечное утро в центре этого несгибаемого города. И вот только что в Вербное воскресенье изверги ударили ракетами в те места, где я только что проходил пешком. В одном из уничтоженных домов в июне мы проводили благотворительный аукцион совместно с Дмитрием Шуровым. Что тут скажешь? Ублюдки. Безжалостные ошибки божьи — хоть и двуногие, но которых не отнесешь к ни одному классификатору живых существ. Орда. Сумы! Мои соболезнования и поддержка твоей измученной душе! Светлая память погибшим”, — высказался журналист.
Леся Никитюк
Ведущая показала последствия вражеских обстрелов. Знаменитость признается, что не понимает, почему россияне совершают такие ужасающие преступления.
“За что? Нет смысла задавать этот вопрос… Просто убивают людей и все”, — возмутилась ведущая.
Маша Ефросинина
Ведущая опубликовала пост на английском языке, чтобы ее иностранные подписчики знали о преступлениях россиян. Ефросинина подчеркнула, что РФ не хочет мира, у страны-агрессора только одна цель — убийство невинных людей.
“У России нет души. У России нет сердца… У России нет любви к людям. Россия не хочет жить в мире. У России есть только одно желание — убийство народа. Все россияне — молчаливые сообщники. Весь мир — зритель”, — написала ведущая.
Wellboy
Певец отметил, что страна-агрессор в очередной раз нанесла ужасный ракетный удар по Сумам и снова забрала жизни невинных людей. Циничности добавляет то, что это было сделано в великий христианский праздник. Артист задался вопросом, именно так ли, по мнению РФ, должен выглядеть мир.
“Родные Сумы…Снова ударили по простым людям, еще и в такой праздник. Известно о более, чем 20 погибших. Мир скоро?” — возмутился певец.
ALEKSEEV
Певец отметил, что это ужасное преступление. Также артист выразил свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших.
“Сумы… Какой ужас! Соболезнования семьям погибших”, — написал исполнитель.
Оля Полякова
Исполнительница просто шокирована очередным преступлением россиян. Артистка подчеркнула, что оккупанты — это изверги. Певица выразила свои искренние соболезнования.
“Уже просто ужас! Снова удар по гражданским, по центру города Сумы. В Вербное воскресенье. Нелюди… Уже десятки погибших и пострадавших. Искренние соболезнования близким погибших…”, — сказала певица.
Екатерина Осадчая
Знаменитость написала, что россияне цинично нанесли ракетный удар утром, в Вербное воскресенье, когда люди шли святить иву. Осадчая говорит, что украинцам приходится каждый день жить в рулетке, ведь не знаешь, куда в следующий раз прилетит.
“Сумы! Боже, Вербное воскресенье, пишут о прилете в центр, люди шли святить иву… Ехала на съемки под тревогу. И это рулетка, в которой мы живем каждый день… Невозможно к ней привыкнуть…”, — возмутилась ведущая.
Напомним, совсем недавно произошла трагедия в Кривом Роге. Россия нанесла ракетный удар по городу и забрала жизни 19 мирных людей, среди которых 9 — это дети. Украинские знаменитости также реагировали на ужасную трагедию.