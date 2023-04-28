Ракетный удар по Умани: от вражеского снаряда погиб музыкант Владимир Макаровский

Сообщается, что жизнь рокера оборвалась в больнице.

В пятницу, 28 апреля, страна-агрессор Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в том числе две ракеты попали в многоэтажку в Умани.

По последним данным в результате вражеского попадания погибли 17 человек. Среди погибших оказался рок-музыкант из Николаева – Владимир Макаровский.

О смерти артиста сообщил в Facebook его коллега – Антон Слепухин.

Владимир Макаровский / Фото: facebook.com/profile.php?id=100022164331633

"Умер в заповедном месте, в Умани, от прилета освободителей. Если загробный мир существует, он найдет там неплохую компанию дружбанов, с которыми можно круто поджемить. Почивай с миром…", — написал Слепухин.

Сообщается, что жизнь Макаровского оборвалась в больнице, куда его доставили после обстрела многоэтажки в Умани.

Отметим, что Владимир Макаровский занимался творчеством в Николаеве. Музыкант был участником группы "Фокстрот", где пел и играл на гитаре.

Напомним, на рассвете 28 апреля Россия нанесла ракетный удар по Украине. Страна-агрессор выпустила по украинским городам крылатые ракеты и дроны-камикадзе. Два вражеских снаряда попали по многоэтажке в Умани, в результате чего полностью разрушился подъезд. Украинские знаменитости отреагировали на террористический поступок оккупантов.

Читайте также: