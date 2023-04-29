Ракетный удар по Умани: российские оккупанты убили ученика мамы Владимира Остапчука

Украинский шоумен Владимир Остапчук поделился ужасающими последствиями ракетного удара по Умани 28 апреля.

На странице в Instagram ведущий разместил жуткие кадры с разрушенной российской ракетой жилой многоэтажкой. Остапчук, родом из Умани, поделился, что изображенный на фото дом расположен совсем рядом со школой, где учился шоумен.

"На фото – дом, который я видел из своей школы все годы учебы и двор, который знаю по сантиметрам. В соседнем подъезде жил когда-то лучший друг детства Костя, рядом жили Макс, Ваня и Андрюха Рыжков. Здесь, рядом, в родной 5 школе имени В.И.Чуйкова, на третьем этаже расположен кабинет моей мамы, которая до сих пор работает учителем начальных классов", — рассказал Остапчук.

Также Владимир поделился, что во время ночных ракетных обстрелов российская ракета убила бывшего ученика его мамы:

"Вчера под завалами нашли ее бывшего ученика, которому только исполнилось 16, и его 10-летнюю сестричку. Их квартира была на 9 этаже. И еще одну семью знакомых, в которой никто не выжил. Уже известно о пяти детях и еще близко 20 взрослых… Вчера они попали не просто в жилой дом (там из "стратегического" рядом разве что гаражи), они попали в нерв всей Умани", — добавил Остапчук.

Отметим, что по состоянию на утро 29 апреля было известно о 23 жертвах российской атаки, среди которых пятеро детей. Самому маленькому мальчику было полтора года. Спасательно-розыскная операция на месте ракетного удара РФ по многоэтажке в Умани длится уже более 30 часов.

Во время идентификации тел в Умани стало известно о гибели пятерых детей. Погибли два мальчика, которым полтора и 16 лет, а также три девочки, которым было 8, 11 и 14 лет.

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