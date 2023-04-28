Ракетный удар по Умани: знаменитости отреагировали на террористический акт России

Российские оккупанты на рассвете 28 апреля нанесли массированный ракетный удар по Украине. Россия запустила по украинским городам крылатые ракеты, а также дроны-камикадзе.

ПВО сбила большую часть вражеских целей, однако есть попадания. Две российские ракеты попали по многоэтажке в Умани, в результате чего сразу три дома получили повреждения. По состоянию на 10 утра известно о 10 погибших, среди которых есть ребенок.

Поисково-спасательные работы в Умани на месте попадания ракеты РФ продолжаются.

Также российская ракета попала по жилому дому в Днепре. Из-за вражеских обстрелов погибла женщина с трехлетним ребенком.

Украинские знаменитости отреагировали на массированный ракетный обстрел россией Украины. Звезды эмоционально высказались о российских оккупантах, а также выразили соболезнования семьям погибших.

Юрий Горбунов

"Уже десять погибших! Умань! Ночная атака россиян на мирных жителей Украины! Днепр, тоже есть погибшие и пострадавшие! Очередное преступление против жителей Украины, которые мирно спали в своих домах, преступление, за которое не будет прощения! Никогда!" – написал шоумен.

Джамала

"Умань, Днепр и Киевская область. Этой ночью россия снова атаковала Украину крылатыми ракетами и БПЛА. Есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Не передать словами то, что я чувствую каждый раз, когда читаю эти новости. В очередной раз они совершают обстрел тогда когда люди спят. Когда спят дети…", — написала певица.

Ракета РФ разрушила подъезд жилого дома в Умани. Фото: Игорь Табурец.

Соломия Витвицкая

"Ужасные новости с самого утра... оккупанты снова обстреляли гражданские дома. Погибли, ранены дети, женщины, пожилые люди... когда потом читаешь комментарии путинистов под фотографиями разрушенных украинских домов — невозможно осознать, что пропаганда действительно может такое сделать с людьми. Они тоже чьи-то родители, дети, дедушки-бабушки и радуются смертям и разрушениям в Украине... Именно поэтому мы - другие и должны акцентировать свои усилия и внимание на других важных вещах! Мы победим! Все отстроим! наша дорога не в болото, а мы стремимся строить страну с другими ценностями и другими стремлениями", — написала ведущая.

Тина Кароль

Исполнительница в фотоблоге показала жуткие кадры и видео последствий вражеского обстрела Умани. Однако певица призывает держаться, ведь сейчас это очень важно.

"Грустные новости, печальный день (личное) и наше сопротивление важно на всех фронтах. Держим строй!" – написала Кароль.

Тина Кароль показала последствия вражеского обстрела Умани / Фото: instagram.com/tina_karol

Андрей Бедняков

Шоумен эмоционально высказался об обстреле украинских городов ракетами и беспилотниками. Также Бедняков обратился к украинцам, которые продолжают потреблять российский контент.

"Снова ракеты из курска и воронежа. Ох и ночь. Умань...Днепр...Киев...Снова многоэтажки, где спали люди. Есть погибшие, ребенок... А ты и дальше продолжай слушать их музыку и смотреть их юмористов, которые запихивали в жопу свои языки", – написал ведущий.

Андрей Бедняков высказался о враждебном обстреле Умани / Фото: instagram.com/biedniakov

Кристина Решетник

"Крик души, крик женщины, крик украинцев. Сколько еще будет продолжаться этот геноцид, сколько еще детей должно погибнуть? Когда кто-то остановит их, остановит его… Пусть весь мир увидит, что происходит каждый день в Украине, те, кто за границей, те, кто здесь, — кричите на весь мир о нашей вселенской боли.сСилы после таких новостей покидают каждый раз. Потом они, конечно, снова появляются благодаря нашим героям и героиням, которые там, в бою, каждый день защищают нас. Поэтому остается только молиться за них, чтобы они скорее побороли это зло и навели порядок в стране", — написала Кристина.

Российская ракета попала по жилому дому в Умани / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Леся Никитюк

Ведущая выразила соболезнования родным и близким погибших. По словам Леси, то, что творит страна-агрессор – по-настоящему страшно.

"Мои соболезнования. Как это страшно... Просто нет слов", — написала Леся.

Леся Никитюк высказалась о вражеском обстреле Умани / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Святослав Вакарчук

"Сочувствия родным погибших. Поддержка всем, кто пострадал...Этот террор убийцы не прекратят сами. Мы, все вместе, должны их остановить. Война продолжается. Террор продолжается. Должны каждый день делать конкретные вещи для помощи нашим Силам обороны, ВСУ. Виктор Франкл, психиатр, психотерапевт, который выжил в нацистских концлагерях во время Второй мировой в своих воспоминаниях писал: "Первыми ломались те, кто верил, что скоро все закончится. После них те, кто не верил в то, что это вообще закончится. Выжили те, кто фокусировался на своих действиях, без ожиданий о том, что может или не может произойти". Направляем свою ярость на врага в конкретные действия и помощь", — написал Вакарчук.

Российская ракета попала по жилому дому в Умани / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

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