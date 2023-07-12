Также знаменитость показала себя без макияжа и фильтров.

Украинский интервьюер Рамина Эсхакзай на честном фото показала, как выглядела до уколов красоты.

Знаменитость не скрывает, что усовершенствовала внешность у косметолога. Поклонники попросили блогершу показали, какой она была до всех процедур красоты. Рамина опубликовала честное фото, где показала себя до популярности. Как отметила интервьюер, на фото она предстает с весом в 49 килограммов.

"Как видите, как была красивой, так и осталась. Кстати, здесь вес 49 кило", — поделилась блогерша.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Также Рамина показала, как выглядит ее лицо без декоративной косметики и фильтров. Знаменитость не стесняется показать свою природную красоту.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Отметим, а вот певица Александра Зарицкая с помощью уколов красоты пытается худеть. Похоже, знаменитости это отлично удается. Во время выступления коллектива KAZKA в Токио, исполнительница просто ошеломила отличным результатом похудения.

Читайте также: