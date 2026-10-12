Рамина Эсхакзай назвала свой вес, призналась, как ей трудно похудеть, и рассказала правду об уколах

Рамина Эсхакзай / © viva.ua

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Украинская журналистка Рамина Эсхакзай рассказала, как изменился её вес за два месяца, почему ей стало сложнее худеть и решилась ли она на инъекции для похудения.

34-летняя знаменитость поделилась результатами в Instagram. С начала августа ей удалось сбросить примерно три килограмма. Теперь на весах она впервые за полтора года увидела желанную цифру — 57. Однако путь к желаемой форме оказался гораздо сложнее, чем она ожидала. Рамина признается, что прилагает немало усилий, но пока не готова раскрывать все подробности своего метода. На этот раз её главная цель — не просто похудеть, а найти комфортный вес, который удастся поддерживать без изнурительных ограничений.

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«Я впервые за 1,5 года смогла увидеть на весах цифру 57. Девочки, ближе к 35 так сложно поддерживать форму, я просто в ах*ре. Если получится сбросить вес так, как я хочу, и построить такое тело, какое я хочу, — расскажу, что сработало. Но это кошмар. Очень тяжело. Я прилагаю много усилий, чтобы вернуть себе тело, к которому привыкла», — откровенно поделилась Эсхакзай.

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Рамина Эсхакзай / © instagram.com/raminalalala

Интервьюерша пояснила, что больше не стремится любой ценой достичь минимального показателя на весах. Раньше её вес колебался от 53 до 63 килограммов, а очередное похудение нередко заканчивалось возвращением потерянных килограммов. По словам Рамины, одной из причин становились слишком строгие ограничения, которых она не могла придерживаться в течение длительного времени, а также психологические факторы. Теперь знаменитость хочет сначала избавиться от лишнего веса, затем поработать над мышцами и закрепить результат.

«У меня было так: я уже похудела и рассказала вам об этом, потом прошло полгода или 9 месяцев, и я снова набрала тот вес, который был у меня раньше. Набрала из-за определённых психологических факторов и из-за того, что были очень строгие ограничения, которые я просто не могла выдержать. Я сказала: „Всё, я за*лась“», — говорит знаменитость.

Рамина Эсхакзай / © instagram.com/raminalalala

Сейчас Рамина уделяет внимание питанию и физической активности: следит за размером порций, ест овощи, выполняет норму шагов и делает массаж. Однако даже комплексный подход не сразу дал желаемый эффект. Знаменитость призналась, что из-за отсутствия заметных изменений начала задумываться об инъекциях для похудения, хотя в итоге так и не решилась на них. В то же время она пока не спешит делиться контактами специалистов, которые ей помогают, ведь считает, что её путь к результату только начался.

«Также хочу сказать всем девушкам, которые сталкивались с тем, что делают всё, что советуют, а ничего не получается, хотя по анализам всё в норме. Не спешите с этими уколами и таблетками. Когда-нибудь всё наладится. Правда. Я прямо плакать хотела, настолько всё это тяжело. Заходишь в Instagram и смотришь: то одна, то вторая, то третья — все в отличной форме, счастливые. А ты стараешься-стараешься и ни х*ра. Знаете, что обидно. Люди, которые худеют с помощью всяких уколов, они же не признаются. Ни в коем случае не хочу никого принижать, но это немного несправедливо», — пояснила Эсхакзай.

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В то же время интервьюерка подчеркивает: никакие препараты или инъекции не заменят изменений в повседневных привычках. На этот раз она хочет отказаться от погони за конкретными цифрами и выбрать подход, который не придется снова менять из-за переутомления. Своими результатами и подробностями процесса Рамина обещает поделиться позже, когда достигнет поставленной цели.

Рамина Эсхакзай / © instagram.com/raminalalala

Напомним, ранее Ассия Ахат раскрыла секрет молодого внешнего вида в 61 год: какие инъекции делает звезда и кому она этим обязана.

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