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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1217
Время на прочтение
1 мин

Рамина Эсхакзай неожиданно снялась в клипе известной певицы, которая встречается с ее экс-женихом

Певица SKYLERR представила клип на новую песню. В видео неожиданно появилась Рамина Эсхакзай сразу с двумя своими бывшими.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Кадры из клипа SKYLERR

Кадры из клипа SKYLERR / © скриншот с видео

Украинская певица SKYLERR, настоящее имя которой Валерия Кудрявец, порадовала танцевальной новинкой.

Артистка выпустила песню, которая получила название "Падав туман". Композицию исполнительница посвящает тем, кто пережил драму, но не отчаивался, а продолжил наслаждаться жизнью. Хотя текст трека полон словами о любви, что не оправдало ожиданий, но вайб у него довольно динамичный и танцевальный. SKYLERR новой песней показывает, что вместо слез и страданий стоит наслаждаться каждым мгновением.

"Песня звучит, будто бы последняя сцена романтического фильма, где она выходит из кафе под бит - уверенная, красивая, и уже совсем не о нем", - говорится в описании к композиции.

SKYLERR уже и успела выпустить клип на песню. Из интересного, там неожиданно снялась Рамина Эсхакзай. Дело в том, что ведущая в свое время была помолвлена с нынешним возлюбленным Кудрявец - адвокатом Евгением Прониным.

Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин / © скриншот с видео

Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин / © скриншот с видео

Более того, в клипе также появился и Виталий Козловский, правда, только на картинке. Дело в том, что в свое время Рамина была помолвлена и с ним. Правда, потом знаменитости признались, что это была вымышленная пиарная история.

Виталий Козловский / © скриншот с видео

Виталий Козловский / © скриншот с видео

Напомним, недавно группа "Антитела" порадовала фанатов их творчества. Музыканты перевели на украинский хит "Смотри в меня" и довели до мурашек новым клипом на композицию.

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Дата публикации
Количество просмотров
1217
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