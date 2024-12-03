Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет иметь детей от возлюбленного-военного: "Свое видение жизни"

Украинская интервьюер и блогерша Рамина Эсхакзай заговорила о планах на детей.

Поскольку сейчас Рамина находится в отношениях с военным, фаны поинтересовались, готова ли она к пополнению в семье. Однако в ответ ведущая в фотоблоге отметила, что у нее никогда не было желания рожать детей. По ее словам, эта позиция со временем может измениться. Более того, блогерша не исключает, что в будущем усыновит ребенка.

"Возможно, когда-то я захочу иметь собственного ребенка, но пока с 16 лет мое видение не изменилось. Я или вообще не буду иметь своих биологических детей, или что-то изменится. Пока мнение такое: когда-то я усыновлю ребенка", — призналась знаменитость.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Также Эсхакзай объяснила, что об этом знает ее избранник и разделяет такие взгляды. Интервьюер добавила, что со всеми партнерами она сразу проговаривает эту тему, чтобы в дальнейшем избегать недоразумений.

"В начале каждых отношений я задаю фундаментальные вопросы, которые влияют на дальнейший выбор партнера. Если человек хочет большую семью и детей, мы не сможем быть вместе, потому что я никогда не мечтала о большой семье и детях. Мой партнер совпадает со мной во взглядах. Рожать для кого-то я не буду. У меня свое видение жизни. Если захочу иметь ребенка и буду готова к этой ответственности – конечно. Но это должно быть мое желание, а не потому, что партнер очень попросил", - добавила Рамина.

Напомним, недавно Рамина Эсхакзай рассказала, как закрутила роман с украинским военным и кто сделал первый шаг на встречу отношениям.

Читайте также: