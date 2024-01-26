Рамина Эсхакзай ошеломила архивным фото с Козловским в юности и удивила внешним видом

Блогерша также показала кадр, как в детстве была почти лысой.

Украинская интервьюер и блогер Рамина Эсхакзай шокировала фото с певцом Виталием Козловским с юности еще до начала их пиар-романа.

На своей странице в Instagram Рамина погрузилась в воспоминания. Так, ее мама прислала серию забавных фото, сделанных в ее подростковом возрасте. В частности, на одной из таких фотографий из семейного альбома Эсхакзай стоит рядом с Виталием Козловским. В те времена блогерша была совсем юной, а артист как раз начинал развивать свою музыкальную карьеру и имел длинные волосы.

"Мама прислала. Я и Виталий Козловский до всех событий, о которых вы знаете", - смеясь, сказала интервьюер.

Рамина Эсхакзай с Виталием Козловским / Фото: instagram.com/raminalalala

Также Рамина поделилась еще одним фото, где ей было до шести лет. На изображении девушка в костюме красной шапочки, позирует на зимнем празднике на фоне елки. К слову, знаменитость обратила внимание на свою прическу. Как оказалось, тогда она была без волос, поскольку имела на голове лишай. По ее словам, она всегда пыталась скрыть проблему под разными головными уборами.

Рамина Эсхакзай в детстве / Фото: instagram.com/raminalalala

"Вы знаете, что в 5-6 лет я была лысой? Когда все девочки ходили с бантиками, у меня на голове были какие-то платки, шляпы. Потому что на голове был лишай и пришлось убрать все волосы машинкой "под ноль", - рассказала Эсзакзай .

Напомним, недавно мобилизованный певец Виталий Козловский рассказал о своей службе в рядах ВСУ и поделился переживаниями.

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