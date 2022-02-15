Рамина Эсхакзай ошеломила, что поправилась во время похудения: "Едва влажу в вещи"

Рамина Эсхакзай ошеломила, что поправилась во время похудения: "Едва влажу в вещи"

Блогерша призналась, что морально ей из-за этого сложно.

Экс-невеста певца Виталия Козловского, ведущая Рамина Эсхакзай поделилась довольно курьезной историей.

Так, блогерша рассказала, что поправилась во время похудения. Как отметила она в своем Instagram, три недели назад знаменитость решила худеть. Ее вес был 58 кило, а параметры – 90/64/94. Впрочем, несмотря на правильное питание и регулярные тренировки, она набрала 3 килограмма.

"До этого я спортом редко занималась. Сейчас я занимаюсь круговыми тренировками дважды в неделю, теперь буду трижды. Я четко слежу за питанием – белки, жиры, углеводы. И я, друзья, набрала вес, я сейчас вешу 60 кг", – призналась Рамина.

Рамина Эсхакзай / instagram.com/raminalalala

Блогерша также заметила, что она не беременная. Эсхакзай добавила, что ей очень сложно морально и хочется прекратить тренировки и следить за питанием. Она предположила, что такое могло произойти из-за того, что больше не голодает, а ест нормально.

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