Рамина Эсхакзай откровенно рассказала о борьбе с булимией: "Ем все подряд и блюю"

Украинская интервьюерша и блогерша Рамина Эсхакзай рассказала, как борется с булимией.

Знаменитость страдает от расстройства пищевого поведения (РПП). Ведущая уже почти год пытается справиться с булимией без антидепрессантов. Впрочем, пока что это не приносит результатов. В своем Telegram-канале "Неслух" Рамина призналась, что за последние полгода только пять дней не издевалась над своим организмом.

Рамина Эсхакзай

"Скоро будет почти год, как я хочу справиться без антидепрессантов и снова начать жить, а не три дня нормально, дальше два ем все подряд и блюю, потом снова сначала. Мой максимум за последние полгода, когда я не совершала насилия над своим организмом, — это пять дней. Ровно пять дней я не мучила себя, потребляя все подряд, чтобы мой мозг отключился на время, пока я употребляю пищу", — призналась ведущая.

Рамина Эсхакзай подчеркнула, что работает с психотерапевтом, коучем и нутрициологом. Однако пока что ведущая не замечает никакого улучшения, потому что просто не в состоянии выполнять рекомендации. Сейчас блогерша задумывается над тем, чтобы начать принимать антидепрессанты. Ведущая говорит, что это может помочь ей изменить нейронные связи и паттерны поведения.

Рамина Эсхакзай

"Я регулярно работаю с психотерапевтом, коучем, нутрициологом. Но сейчас эффект или низкий, или его нет, потому что я просто не могу выполнять рекомендации. Если я все-таки буду принимать антидепрессанты, то это для того, чтобы изменить нейронные связи и паттерны поведения", — добавила ведущая.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай прокомментировала свой разрыв с возлюбленным. В частности, блогерша назвала имя известного певца, с которым хотела обсудить ее расставание с адвокатом Евгением Прониным.

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