Рамина Эсхакзай откровенно рассказала о борьбе с лишним весом и как похудела на 10 килограммов

Журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай откровенно рассказала, как боролась с лишним весом.

Ранее Рамина делилась, что за прошлый год ей удалось сбросить более 10 килограммов. Однако, призналась знаменитость, этот путь был нелегким. Так, по словам Эсхакзай, она часто срывалась и корила себя за это.

"Срываться – моя история. Это когда я решила с понедельника худеть. Понедельник, вторник среда – я худею, четверг еще нормально, но пятница и мы куда-то идем с подружками. Они у меня худые, а я на диете. Пошли в кино, они берут соленый и сладкий попкорн, я съела свой – те килограммы, которые сбросила за 5 дней, вернулись.В субботу обвиняю себя: почему везде все худые, а я одна с лишним весом? Почему я выгляжу как женщина, которая рожала, хотя я еще не рожала. Воскресенье – ем все подряд, потому что с понедельника снова худеем. И так по кругу. К этому добавлялся спорт, разные специалисты, ограничения в 1200 калорий в день", – честно рассказала Эсхакзай в своем выпуске на YouTube -канали "RAMINA".

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Не стала блогерша скрывать и то, что страдала булимией. Рамина вспоминает, что в ее детстве конфеты были как вознаграждение. Мама ведущей их прятала, а Эсхакзай пыталась их находить, а потом прятала обертки, чтобы мама не нашла.

"У нас не было традиции завтракать, обедать или ужинать вместе. Меня не спрашивали, нравится или нет. Ешь, что есть, и это не всегда было вкусно. У меня McDonalds был как вознаграждение. Я постоянно ходила с родителями на работу и ждала пока они работали. Наградой было, что мы вместе покупаем что-то в McDonalds и едим. Мама у меня полная, а папа худой. Маму знакомые притесняли за это, и мне говорили, чтобы я не была как она. Так что я пила чаи для похудения, экспериментировала диеты "500 калорий", монодиеты, занималась спортом - наесться в изобилии, и потом проблеваться", - призналась Рамина.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Журналистка вспоминает, что из-за расстройств пищевого поведения она попала к психотерапевту.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай впервые назвала причину расставания со своим женихом. Пара была в отношениях в течение пяти лет.

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