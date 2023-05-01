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Рамина Эсхакзай похвасталась на камеру потрясающими результатами похудения

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1257
Время на прочтение
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Рамина Эсхакзай похвасталась на камеру потрясающими результатами похудения

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Журналистке пришлось ушивать некоторые вещи.

Известная интервьюер Рамина Эсхакзай продемонстрировала подписчикам результаты своего похудения.

За время войны журналистка изменилась не только внутри, но и снаружи. Как рассказала Рамина, за год ей удалось сбросить 11 килограммов и сейчас ее вес составляет 52 килограмма.

В сторис в Instagram блогерша наглядно показала, как изменилось ее тело. Из-за сброшенного лишнего веса Рамине даже пришлось перешивать вещи, ведь теперь они больше на несколько размеров. В частности, отдать в ателье пришлось новенькие джинсы, которые журналистка приобрела в прошлом году.

Рамина Эсхакзай / © instagram.com/raminalalala
Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

"Я купила их год назад, когда приехала в Вену с зимними вещами. Тогда вес был 63 килограмма... На 11 килограммов больше, чем сейчас", — поделилась Рамина.

Рамина Эсхакзай / © instagram.com/raminalalala
Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Раньше Рамина показалась на весах и рассказала, что должна в планах и дальше работать над своим телом.

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Дата публикации
Просмотры
1257
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