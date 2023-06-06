Рамина Эсхакзай показалась на фоне танка и объяснила, куда исчезла из соцсетей

Украинская интервьюер Рамина Эсхакзай несколько дней почти не выходила на связь со своими поклонниками.

А все потому, что она отправилась к нашим военным на передовую. Как рассказала Рамина в своем Instagram, эти дни ей удалось провести очень продуктивно.

К своему рассказу о путешествии на Донбасс Рамина добавила фотографию, на которой позирует на фоне украинского танка.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Журналистка не только пообщалась с бойцами, но и на собственном опыте ощутила некоторые нюансы их непростой жизни во время войны.

"Пока меня не было в интернете, я успела побывать на позициях, где 3 ОШБр уничтожила 72 бригаду рф, полежала в окопе с остатками р***го п**ра, узнала, как может бесить "Орлан", посидела в кабине танкиста, узнала о нюансах работы артиллерии, разглядела рабочие места наших боевых медиков, охотилась вместе с аэроразведкой на танчики, сняла сюжет о Часовом Яре, узнала о технических характеристиках танков "Леопард" и "Абрамс" и что на советских танках нужно полностью менять двигатель на 3000 км. В общей сложности проехала за три дня 2500км, прошла 45.000 шагов, поспала в сумме 6 часов. В целом обычные выходные", — рассказала о своих приключениях Рамина.

Читайте также: