Рамина Эсхакзай после помолвки с военным рассказала об их встречах и на что идет ради любви

Рамина Эсхакзай / © instagram.com/raminalalala

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Украинская блогерша и интервьюер Рамина Эсхакзай рассказала об особенностях отношений с женихом-военным.

Пара вместе уже почти три года, однако через службу мужчины им приходится проводить много времени в отдельности. Недавно возлюбленные обручились. Избранник сделал предложение Рамине летом во время совместного отпуска за границей. В то же время, лицо своего избранника она пока не показывает и не раскрывает его личность.

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Несмотря на расстояние, Эсхакзай пытается сама создавать возможности для свиданий. Она рассказала блогеру Диане Бондаренко в Instagram, что может отправиться к возлюбленному даже ради одного дня вместе.

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Рамина Эсхакзай с женихом / © instagram.com/raminalalala

По словам интервьюера, она сознательно решила прилагать максимум усилий для этих отношений, поскольку понимает специфику службы жениха. Он находится в зоне боевых действий, поэтому его график непредсказуем, а свободное время может появиться буквально на несколько часов.

«Если я не буду к нему ездить в Донецкую или Харьковскую область, отношения просто не случатся. Несмотря на свою усталость или дела, я садилась в поезд или за руль и ехала. Я могла приехать даже на один день», — рассказала Эсхакзай.

Впрочем, даже ее приезд не гарантирует, что пара сможет провести вместе все запланированное время. Жениха Рамины могут срочно вызвать по делам, если он находится рядом с ней.

«Бывало такое, что он только доехал, буквально два часа мы увиделись, а его уже вызывают уезжать обратно. И я просто одна остаюсь в соседнем городе», — поделилась блогерша.

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Рамина Эсхакзай

По словам Эсхакзай, частота их встреч каждый раз зависит от обстоятельств и задач, выполняемых ее возлюбленным. В то же время, даже во время свиданий его служба никуда не исчезает. Телефонные вызовы и рабочие вопросы могут прерывать время вдвоем.

«Пока он не выполнит штурмовые действия, задачу, не может мне уделить время. Постоянно его дергают по разным вопросам. Но в большинстве случаев, когда мы видимся, командиры его не дёргают, а подчиненные ведут себя вежливо», — пояснила Рамина.

Напомним, недавно звезда сериала «Слуга народа» Мирослава Филиппович рассекретила свои отношения и призналась, с какими трудностями сталкивается.

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