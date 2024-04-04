Рамина Эсхакзай после разрыва с женихом закрутила новый роман

Известная украинская ведущая и блогерша Рамина Эсхакзай впервые после развода закрутила новый роман.

Так, блогерша решила дать ответ на самые интересные вопросы своих поклонников в фотоблоге. Среди них был вопрос и о ее отношениях. Эсхакзай призналась, что ее сердце уже не свободно. Впрочем, нового возлюбленного знаменитость показывать не торопится и заверила, что сделает это только после окончания войны, ведь сейчас это опасно для него. В частности, такой ответ породил множество догадок, что избранник Рамины – военнослужащий.

"По завершении полномасштабного вторжения (покажет возлюбленного – прим. ред.). В рамках безопасности нельзя", - заинтриговала интервьюер.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Отметим, в начале прошлого года Рамина Эсхакзай публично заявила, что развелась со своим женихом, украинским адвокатом Евгением Прониным после пяти лет отношений. Причину пара не стала раскрывать, лишь отметили, что они закончили роман "с уважением и поддержкой друг друга". Впоследствии журналистка отметила, что строить новые отношения у нее не хватало времени из-за плотного рабочего графика.

Напомним, недавно певица Кристина Соловий после громкого расставания с поэтом Жаданом также рассказала о своем новом бойфренде и чем он занимается.

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