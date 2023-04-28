Рамина Эсхакзай после разрыва с женихом заявила, что готова усыновить ребенка: "Не хочу рожать"

Блоггерша также готова к отношениям с мужчиной, у которого есть ребенок.

Журналистка Рамина Эсхакзай после расставания со своим женихом Евгением Прониным заговорила об усыновлении ребенка.

Раньше неоднократно интервьюер говорила о том, что она чайлдфри и не хочет рожать. По словам Рамины, сейчас ее мнение не изменилось, однако оно уже серьезно задумывается над тем, что взять ребенка под опеку.

"Я не хочу рожать своих детей. Готова усыновить. Даже готова к отношениям с мужчиной, у которого есть дети", — призналась Рамина в интервью Славе Демину.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Впрочем, пока искать нового избранника журналистка не спешит. После окончания отношений с женихом, длившихся пять лет, Рамина хочет дать себе время и обдумать все ошибки прошлого.

"Я думаю, что пока не готова. Пока не разберусь, где я была неправа в отношениях с Евгением. Я не хочу начинать отношения, чтобы забыть, что у меня до того было. Для меня важно понять, чего я хочу, мои личные границы. Ну и надо же пройти этот период горения", — добавила Эсхакзай.

Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин / Фото: instagram.com/raminalalala

Напомним, ранее повар Евгений Клопотенко отреагировал на то, что Рамина назвала его "лицемером".

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