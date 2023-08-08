Рамина Эсхакзай призналась, готова ли к новым отношениям после расставания с любимым

Известная блоггерша и интервьюер Рамина Эсхакзай после расставания со своим бофрендом, адвокатом Евгением Прониным, заговорила о новых отношениях.

Сейчас у журналистки много проектов и она сосредоточена на работе, однако не исключает, что в ее жизни может появиться новая любовь. Впервые после разрыва с бывшим Рамина призналась, что готова начать новые отношения.

"Я уже знаю более менее, какого человека я хочу рядом с собой, на что мне обращать внимание. Буду смотреть на человека, а не на ожидания от него. Но потенциально тот, с кем я могу познакомиться, наверное, сейчас занят войной. Он или руководит процессом или непосредственно участвует в боевых действиях. Поэтому я думаю, что этим людям сейчас просто не до меня и не до отношений. Вот когда закончится война, тогда уже надо будет с кем-то пообщаться, подумать о любви, и я готова", – поделилась Рамина в интервью Алине Шаманской.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Журналистка честно сказала, что имеет очень принципиальную позицию по отношению к ее будущему избраннику к войне. Рамина уверена, что не сможет строить отношения с мужчиной, не участвовавшим в приближении нашей победы.

"Он должен быть не обязательно военным. Но для меня это принципиальная позиция. Я не представляю рядом с собой человека, который не участвовал в войне. Либо он должен был воевать, или должен делать очень весомый материальный вклад. Я не представляю, как строить отношения с человеком, который куда-то там уехал или живет свою лучшую жизнь. То есть я буду ездить в Бахмут, а он сидеть дома?", — ответила Эсхакзай.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Напомним, что в апреле этого года Рамина объявила о расставании с Евгением Прониным. Новость стала полной неожиданностью, ведь пара была вместе пять лет и готовила к свадьбе. По словам журналистки, на их отношения серьезно повлияла ее работа, ведь во время войны Рамина начала все больше времени уделять новым проектам и меньше проводила его с Евгением.

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