Рамина Эсхакзай призналась, как возлюбленный-воин реагирует на ее опасные поездки на фронт

Журналистка прокомментировала личную жизнь.
Украинская интервьюер и блогерша Рамина Эсхакзай больше не скрывает свой роман с военнослужащим.
На этот раз она поделилась реакцией возлюбленного на ее профессиональные обязанности. Так, во время войны журналистка стала чаще ездить на фронт и снимать документальные репортажи. Не раз она делилась, что ее здоровье страдает от чрезмерного стресса после таких поездок. Но, по словам ведущей, она старается не останавливаться. Более того, свою поддержку в этом ей выражает избранник.
"Любимый уважает мой труд, ведь понимает, что я использую свою медийность и ресурсы, чтобы поддержать военных и общество, объединить людей и рассказать правду о том, что происходит на фронте. Езжу на передовую, потому что верю, что это важно. Люди благодарят, и хотя это моя работа, но такие слова от жителей Херсона или Донбасса – сверхценны", — объяснила Эсхакзай в интервью insider.ua.
Как признается звезда, ее бойфренд со своего боевого опыта дает ей советы, как вести себя в экстремальных ситуациях. Хотя воин не скрывает своего волнения за возлюбленную.
"Да, волнуется за меня, но всегда помогает подготовиться: учит ориентироваться во время обстрелов и действовать в критических ситуациях, чтобы я не подвергалась опасности", — добавила ведущая.
Напомним, недавно Рамина Эсхакзай ошеломила заявлением, что не хочет детей. Она ответила, как на это реагирует ее избранник.
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