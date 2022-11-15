Рамина Эсхакзай призналась, с какими проблемами столкнулась из-за хейта: "Было желание совершить самоубийство"

Критика во время войны особенно повлияла на блоггершу.

Украинская блоггерша Рамина Эсхакзай рассказала, что очень тяжело справляется с хейтом и имеет определенные проблемы.

Как поделилась интервьюер, из-за переживаний на фоне критики у нее появились расстройства пищевого поведения. Но во время войны ситуация усугубилась — у звезды даже появились мысли о том, чтобы покончить с собой.

"Как еще это критика, а не помощь, то я просто боюсь. Реакция — булимия раньше была, сейчас это расстройство пищевого поведения. Когда во время войны меня хейтили, было желание совершить самоубийство", — рассказала Рамина "Палає".

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Сейчас, по словам блоггерши, она пытается вспоминать только те слова, которые ей говорят авторитетные для нее люди и сосредотачиваться на хороших комментариях.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай рассказала о перенесенной на носовой перегородке сделке.

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