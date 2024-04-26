Рамина Эсхакзай призналась, с кем из звезд она хотела впервые поговорить после развода

Экс-возлюбленный ведущей признался, как в свое время отреагировал на такое признание.

Известная украинская ведущая и блогерша Рамина Эсхакзай рассекретила имя известного певца, которому хотела позвонить сразу после развода со своим женихом, адвокатом Евгением Прониным.

Как признается экс-избранник Рамины, после болезненного разрыва отношений она сразу хотела поговорить с певцом Владимиром Дантесом. Поскольку на тот момент шоумен переживал похожий кризисный период развода с Надей Дорофеевой. В свою очередь, Евгений тогда не понял такую позицию бывшей.

"Я помню, когда мы с Раминой расставались на парковке, она сказала фразу, я на тот момент не понимал масштаба трагедии, но она сказала: "Я сейчас наберу Владимира Дантеса и поговорю о том, как он это переживал". У него тоже тогда было расставание. Я подумал, неужели такой масштаб, что надо советоваться?", - рассказал экс-жених Рамины в YouTube-проекте "30+".

Рамина Эсхакзай и Владимир Дантес

Отметим, в прошлом году Рамина Эсхакзай публично заявила, что рассталась со своим женихом, с которым находилась в отношениях около пяти лет. По словам ведущей, их любовь начала угасать и она чувствовала себя одиноко. В конце концов роман закончился без громких ссор и скандалов. Со временем пара перешла к дружеским отношениям. А недавно Рамина делилась, что именно ей помогло дойти до такого понимания с бывшим после болезненного развода.

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