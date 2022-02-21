Рамина Эсхакзай продолжает набирать вес во время похудения: "Параметры еще больше"

Рамина Эсхакзай продолжает набирать вес во время похудения: "Параметры еще больше"

Блогерша начала худеть месяц назад.

Украинская блогерша и ведущая Рамина Эсхакзай, которая не так давно поделилась, что поправилась во время похудения, продолжает набирать вес.

Об этом знаменитость рассказала в своих Instagram-stories.

"Сегодня взвесилась – 61,3 килограмма. Хотя в воскресенье вес был 60,8 кило. Параметры тоже еще больше, чем были. Снова что-то пошло не так в этой жизни", – отметила блогерша.

Рамина Эсхакзай / instagram.com/raminalalala

Напомним, месяц назад Рамина решила худеть. Ее вес был 58 кило. Впрочем, несмотря на правильное питание и регулярные тренировки, она только набирает вес. Блогерша призналась, что морально ей из-за этого сложно.

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