Рамина Эсхакзай рассекретила, как начался ее роман с военным

Украинская интервьюер и блогерша Рамина Эсхакзай впервые поделилась, как закрутила роман с военным, которого недавно показала впервые.

Так, журналистка в собственном проекте "30+" поделилась, что она познакомилась с избранником с помощью обычной переписки. Рамина вспомнила, как первой пригласила будущего возлюбленного на свидание. Пара вместе провела время за развлечениями. В результате, между ними возникли чувства. По словам Эсхакзай, спустя некоторое время она предложила перейти на следующий этап отношений и поцеловала избранника.

"У меня был запрос, чтобы человек либо непосредственно участвовал в войне, либо интеллектуально, чтобы это не был мужчина, не связанный с войной. Но я боялась отношений с военным, ведь я только репортажи начала снимать. Это была единственная моя причастность. Боялась кому-нибудь предложить пойти погулять, чтобы не получить отказ. Я начала писать всем знакомым, но у каждого были свои причины отказа. А нынешнему парню написала, мы пошли в парк, на каток. При том, что он в Донецкой области приезжает на один день, чтобы провести время со мной и поехать обратно. Он дарил цветы, но близости не было. Я первой предложила его обнять и поцеловать. Он согласился. Я попробовала, и теперь у меня хорошие отношения", – поделилась Рамина.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

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