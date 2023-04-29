Рамина Эсхакзай рассекретила свой вес и рассказала, сколько килограммов сбросила за время войны

Интервьюер и блогерша Рамина Эсхакзай пытается держать себя в форме и следить за весом.

В сторис в Instagram журналистка поделилась подробностями своего похудения и показала кадры переписки со своим нутрициологом. На фото Рамина также показала весы и рассекретила, что весит 52 килограмма.

Рамина Эсхакзай назвала свой вес / Фото: instagram.com/raminalalala

Как рассказала блогерша, сейчас она имеет целью стабилизировать свой вес, ведь даже нутрициолог уже советует ей прекратить активно худеть. С начала полномасштабной войны, по словам Рамины, она сбросила около 11 килограммов.

"Тот момент, когда нутрициолог уже останавливает. Сама научила есть сладкое и худеть, а теперь нужно остановиться. В понедельник иду на стабилизацию веса. Может и спортом скоро займусь. Но это не точно. Хотя нет. Для упругого тела — надо. Минус 10,7 кг с начала полномасштабного вторжения", — поделилась Рамина.

Напомним, на днях Рамина рассказала о том, что задумывается об усыновлении после разрыва с женихом.

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