Рамина Эсхакзай рассекретила свой вес и шокировала, что страдает булимией

Блогерша призналась, как у нее проявилось пищевое расстройство и как она лечится.

Украинский интервьюер и блогерша Рамина Эсхакзай откровенно призналась, что страдает булимией.

Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. В частности, у Рамины поинтересовались, сколько она сейчас весит и как проходит ее похудение. Блогерша не стала скрывать и рассекретила, что ее вес составляет 55-56 кило. Кроме того, Рамина добавила, что страдает булимией.

"Когда похудела, весила 52-53 кило, сейчас – 55-56. У меня активизировалась булимия и расстройство пищевого поведения (РПП). Поэтому вы не видите мои занятия спортом. Очень сильная усталость и нагрузка, постоянная тревожность", — поделилась блогерша.

Пост Рамины Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Знаменитость также добавила, как у нее проявилась булимия. Также Рамина подчеркнула, что ее смущает то, что у нее активизировалось расстройство пищевого поведения. Поэтому она будет работать с психотерапевтом, чтобы избавиться от этого.

"Начала работу с психотерапевтом, который специализируется на РПП. Это единственное, что меня смущает и изматывает", — призналась блогерша.

Пост Рамины Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Напомним, недавно ведущая Наталья Островская рассказала о своем весе. Знаменитость призналась, насколько поправилась во время беременности и как возвращает свое тело в форму.

Читайте также: