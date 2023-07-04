Рамина Эсхакзай рассекретила свой вес после похудения и похвасталась стройной фигурой в купальнике

Блогерша за полгода похудела более чем на 10 кило.

Украинский интервьюер Рамина Эсхакзай рассекретила свой вес после потрясающего похудения и показала стройную фигуру в купальнике.

Знаменитость пообщалась с поклонниками в Instagram-stories. Фанатов Рамины интересовали ее параметры после потрясающего похудения. Блогерша не стала скрывать и призналась, что ныне ее вес составляет 52 кило, а рост — около 164 см. Также Рамина рассекретила, что объем ее бедер составляет 90 см, талии – 64, а бюста – 91-92.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Правда, некоторые фанаты волновались, не много ли Эсхакзай похудела за 2,5 месяца. В частности, блогерша сбросила более 10 кило. Рамина успокоила поклонников и отметила, что так она похудела за полгода.

"Ой, за какие 2,5 месяцев. С декабря по май худела. Это 4,5-5 месяцев", — отметила блогерша.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Также знаменитость показала, как выглядит ее фигура после похудения. Блогерша посветила стройным телом в купальнике.

Напомним, ранее певица Александра Зарицкая показала, как худеет с помощью уколов красоты. Знаменитость делает специальные инъекции.

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