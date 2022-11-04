Рамина Эсхакзай рассказала о перенесенной на носовой перегородке операции: "Пока нормально не дышу"

Украинская блогерша и ведущая Рамина Эсхакзай поделилась, что полномасштабная война в Украине оказала большое влияние на состояние ее здоровья.

В частности, у звезды был стресс. Из-за нервов Рамина набрала вес, у нее появилось акне и лупа. Звезде пришлось обратиться за помощью к специалистам.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

"Я на стрессе реально набрала вес, у меня появилось акне, у меня появилась лупа. Это ужас. И я сейчас пользуюсь специальными средствами, которые мне выписала дерматолог для того, чтобы кожа была такой, как до войны, специальный шампунь использую", — призналась интервьюерша в разговоре с Алиной Олицкой.

Блогерша также рассказала о своей недавней операции. Звезда обратилась к врачам, чтобы те исправили ее дефект дыхания. Специалисты сделали Рамине септопластику и другие процедуры. Сейчас он находится на реабилитации, ведь происходит процесс заживления.

"Во время войны я задумалась, что, может, пора уже нормально дышать, и попросила подписчиков посоветовать мне врача. Эта операция стоила 40 тысяч гривен. Это и септопластика, и вырезание кисты, и выжигание азотом. Операция прошла хорошо, пока процесс реабилитации, поэтому пока я нормально не дышу, поскольку там все сейчас заживает. Я решила заняться здоровьем, потому что думаю, если умру, то хоть подышать надо нормально", — призналась знаменитость.

Напомним, в сентябре Рамина Эсхакзай перенесла операцию. Врачи исправили звезде носовую перегородку, чтобы она могла нормально дышать.

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