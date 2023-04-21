Рамина Эсхакзай резко ответила, почему не хочет брать интервью у Евгения Клопотенко: "Обычный лицемер"

Интервьюер Рамина Эсхакзай резко высказалась в сторону украинского кулинара Евгения Клопотенко.

Блогерша поинтересовалась у своих подписчиков, с какими украинскими деятелями они хотели бы увидеть интервью. Кто-то из пользователей предложил Рамине пригласить на интервью повара, на что она негативно отреагировала. В сторис в Instagram Рамина назвала его лицемером.

"Обязательно! Бегу уже, волосы назад. Обычный лицемер", — написала Эсхакзай.

К своему ответу журналистка добавила скриншот одной из публикаций Евгения, в которой он унизил ее за интервью с эксрадником президента Алексеем Арестовичем, российским юристом Марком Фейгиным и певицей Светланой Лободой с подписью "Эволюция какая разница деятельности Рамины".

Напомним, что на днях Рамина ошеломила поклонников новостью о расставании со своим женихом после пяти лет в отношениях.

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