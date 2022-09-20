Рамина Эсхакзай сделала септопластику и показала откровенные кадры своей операции

Украинская блогерша и ведущая Рамина Эсхакзай легла под нож пластического хирурга.
Известная ведущая Рамина Эсхакзай сделала себе септопластику.
Знаменитость в Instagram рассказала, что операция ей была необходима. Звезда легла под нож пластического хирурга не для того, чтобы изменить форму носа, а чтобы дышать нормально.
"Докладываю, я сделала септопластику. Если простыми словами, выровняла носовую перегородку, чтобы хорошо дышать. Также убрали кисту. Я не меняла форму носа. Эта операция для того, чтобы нормально дышать", — поделилась ведущая.
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Блогерша рассказала, что заплатила за операцию около 40 тысяч гривен.
"Что касается цены, вместе с анализами, такси, лекарствами, у меня вышло где-то 40 тысяч гривен. Но у меня было три манипуляции. Если только перегородка, это дешевле", — добавила знаменитость.
Сейчас Рамина хорошо себя чувствует. Правда, ведущая признается, что у нее такое чувство, будто она заболела. Впрочем, скоро оно пройдет.
"Сейчас чувствую себя нормально. По состоянию, вроде бы заболела, но с каждым днем ощущение все лучше. Думаю, что через 2-3 дня вообще буду огурцом", — поделилась звезда.
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