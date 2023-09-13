Рамина Эсхакзай сообщила о гибели близкого человека на войне: "Не могу поверить, что его нет"

Не стало близкого друга журналистки, с которым она познакомилась во время полномасштабного российского вторжения.

Известная блогерша и интервьюер Рамина Эсхакзай сообщила, что на фронте погиб ее близкий приятель.

Военный ВСУ, у которого позывной Фарш, был бойцом третьей отдельной штурмовой бригады. Рамина с ним познакомилась на интервью уже во время полномасштабной войны, когда готовила выпуск о добровольцах.

"Мы познакомились с ним на съемках интервью. Выпуск о добровольцах. Для меня Фарш был примером нереально крутого воина. Наши переписки – это всегда интересные истории о том, как он уничтожил россиян и что с нового вооружения скоро приедет к нему", — поделилась Рамина.

Украинский защитник с позывным Фарш / Фото: instagram.com/raminalalala

Журналистка призналась, что они с военным прекрасно дружили. Его гибель стала для Эсхакзай настоящим ударом, ведь она раньше никого из близких не теряла на войне. Рамина выразила искренние соболезнования родным защитника.

"Сегодня я узнаю, что его нет. Для меня это первая потеря моего приятеля на войне. Не могу поверить, что его нет. Фарш всегда говорил, что погибнет в бою, но я верила в то, что он бессмертен. Ну это же Фарш .Мои соболезнования семье и близким Саше", — написала Рамина.

Напомним, недавно участник известного талант-шоу Савелий Седан погиб на войне. Защитнику был всего 21 год.

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