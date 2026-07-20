Рамина Эсхакзай столкнулась с расизмом на таможне Польши и расплакалась от услышанного в свою сторону

Рамина Эсхакзай / © instagram.com/raminalalala

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Украинская журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай не сдержала слез после расистской обиды на польской границе.

Так, из-за значительного опоздания поезда Киев — Перемышль она оказалась под угрозой опоздания на самолет, а просьба пропустить ее без очереди обернулась оскорблениями через внешность. Блогерша летела в командировку.

О пережитом Рамине рассказала в своем Instagram. По ее словам, поезд прибыл почти на два часа позже, поэтому после высадки она поспешила в пункт паспортного контроля, ведь до вылета оставалось совсем немного времени. Чтобы объяснить ситуацию, журналистка показывала людям авиабилет и просила разрешить пройти раньше.

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Большинство пассажиров отнеслись к этому с пониманием. Семья с детьми и другие люди соглашались пропустить ее вперед. Однако три девушки, по словам Эсхакзай, начали громко возмущаться, отказали ей и даже пытались физически преградить путь. Тем не менее, незнакомые женщины с детьми помогли журналистке продвинуться в очереди. В это время она услышала за спиной унизительные слова.

Пост Рамины Эсхакзай / © instagram.com/raminalalala

«Здесь ко мне подходят женщины с детьми и говорят, чтобы я проходила с ними. А потом я слышу за спиной: „Цыганское отродится. У нее это в крови… переться…“ Дальше все в тумане. То ли из-за сегодняшнего обстрела, то ли из-за детской травмы, но меня просто раз**бало. Я начала плакать», — призналась журналистка.

Рамина говорит, что ее больше всего поразило то, насколько разной может быть реакция людей в одинаковой ситуации. Одни протянули руку помощи, другие — прибегли к расистским оскорблениям.

«Меня одновременно поразили две совершенно разные реакции. С одной стороны, женщины с маленькими детьми, которые отнеслись ко мне с пониманием. С другой — расизм и слова, после которых я даже не смогла за себя постоять. Сегодня я плакала дважды: сначала — от обиды, а потом — от человеческой доброты и эмпатии. Спасибо всем, кто меня пропустил. Я успела», — написала Эсхакзай.

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Вероятно, поводом для обиды стали темные волосы и смуглая внешность журналистки. В то же время у Рамина нет ромского происхождения: у ее отца есть афганские корни, а мама — украинка.

Стоит отметить, что прозвучавшие в адрес Эсхакзай высказывания являются проявлением этнической дискриминации. Сегодня в официальном украинском языке и правозащитной практике используется самоназвание «ромы», тогда как слово, которое использовали незнакомки, в таком контексте оскорбительно и унизительно.

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