Рамина Эсхакзай удивила, как благодаря экс-жениху познакомилась с нынешним бойфрендом-военным

Рамина Эсхакзай

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Украинский интервьюер и блогерша Рамина Эсхакзай удивила, как благодаря бывшему жениху познакомилась с нынешним бойфрендом-военным.

Не секрет, что знаменитость сейчас не одинока. Рамина не скрывает перемены в личной жизни. А вот своего избранника блогерша не торопится показывать. А все потому, что интервьюер соблюдает меры безопасности. Дело в том, что избранник Эсхакзай — военный. Поэтому, чтобы не подвергать опасности ни возлюбленного, ни себя, Рамина скрывает лицо бойфренда.

“Техника безопасности. Он военный. Когда это будет безопасно для нас обоих, с удовольствием покажу вам наши общие фото”, — говорит интервьюер.

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Бойфренд Рамины Эсхакзай / © instagram.com/raminalalala

А вот историю знакомства блогерша рассказала. Оказывается, что здесь не обошлось без бывшего жениха Рамины — адвоката Евгения Пронина. Он посоветовал блогерше взять интервью у военного, который в конце концов стал ее возлюбленным.

“Там интересная история, которую я когда-нибудь расскажу, но без конкретики. Я обратила внимание на своего нынешнего парня благодаря своему экс-жениху. Женя посоветовал взять у него интервью”, — призналась блогерша.

Рамина Эсхакзай / © instagram.com/raminalalala

Напомним, в апреле 2023 года Рамина Эсхакзай объявила о разрыве с Евгением Прониным после пяти лет отношений. Уже через год знаменитость призналась, что больше не одинока. Избранником блогерши стал военный, которого она пока что скрывает.

Кстати, Евгений Пронин тоже долго не скучал в одиночестве. Недавно стало известно, что он закрутил роман с известной певицей.