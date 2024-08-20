Рамина Эсхакзай уехала с возлюбленным-военным за границу к океану и показала счастливые фото с отпуска

Украинская интервьюерша и блогерша Рамина Эсхакзай воплотила мечту своего возлюбленного-военного.

В частности, избранник знаменитости ни разу не был на море, поэтому звезда сделала для него сюрприз. Как раз выпадала возможность, что возлюбленный ведущей был в отпуске, поэтому она повезла его за границу к океану. Рамина Эсхакзай уже успела поделиться некоторыми счастливыми кадрами с отдыха, правда, своего бойфренда знаменитость скрывает. Как говорит блогерша, в целях безопасности она сможет показать возлюбленного только после окончания войны.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

"Долгожданный момент. Океан. Природа. Супергерой рядом. Лучший отпуск. А теперь будет реклама: присоединяйтесь к рядам ВСУ, будете так же кайфовать во время отпуска. На самом деле очень советую тем военным, у кого есть возможность, во время отпуска поехать куда-то с любимым человеком или с друзьями. Долгая дорога, но оно того стоит", — говорит знаменитость.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Также Рамина Эсхакзай поделилась, что очень радуется, что отдых удалось в короткий промежуток времени организовать и что он вообще состоялся. По словам знаменитости, хоть у возлюбленного и был отпуск, однако когда в стране продолжается война, сложно что-то запланировать.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай признавалась, что хочет воплотить мечту возлюбленного-военного и свозить его на отдых к морю. Впрочем, тогда знаменитость сомневалась, ведь боялась общественного осуждения.

Читайте также: