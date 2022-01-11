Рамина Эсхакзай в бикини с пикантными вырезами показала пышную грудь и осиную талию

Ведущая ошарашила фигурой.
Экс-невеста певца Виталия Козловского, ведущая Рамина Эсхакзай отдыхает на Шри-Ланке.
Там красавица наслаждается отпуском вместе со своим будущим мужем, адвокатом Евгением Прониным. Женя для любимой в этот период "переквалифицировался" в фотографа и старательно делает самые эффектные кадры для Instagram избранницы. Так, блогерша поделилась горячими фотографиями, где позирует в черном бикини с пикантными вырезами. Ведущая показала пышную грудь и осиную талию.
"Главное сделать фото "до" того, как уже не можешь втянуть живот и "после" того, как спал отек от перелета", — написала знаменитость.
К слову, пользователи в восторге от сочных форм Эсхакзай.
- Очень красивая фигура
- Рамина, ваша фигура супер
- Роскошно выглядите
- Купальник – огонь, фигура – огонь
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