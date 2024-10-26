Рамина Эсхакзай в объятиях возлюбленного-военного рассказала об их встречах: "На войне есть жизнь"

Украинская интервьюер и блогер Рамина Эсхакзай порадовала поклонников редким фото с возлюбленным, который служит в рядах ВСУ.

Так, журналистка в Instagram запостила кадр, на котором предстает в объятиях мужчины в военной форме. В то же время блогерша на фоне непривычной рекламной кампании 3-й отдельной штурмовой бригады подискутировала на острую тему о романтизации войны. В частности, поделилась, что на войне, к сожалению, вместе с тяжелыми потерями и ужасами также существует любовь и дружба. И привела свой пример, как с избранником-военным они время от времени видятся в его коротких отпусках.

"Я как девушка военнослужащего могу прокомментировать пассаж о сексуализации и романтизации войны. Война – это о потерях, холоде, голоде, не комфорте, но также о дружбе, любви и настоящих чувствах. Когда мы видимся с моим парнем в Донецкой, Харьковской, Полтавской области или в Киеве — это время, где мы планируем будущее, делимся переживаниями и чувствами, едим вкусную еду и смотрим сериалы на Netflix", — рассказала Эсхакзай.

Рамина Эсхакзай с парнем-военным / Фото: instagram.com/raminalalala

Интервьюер отмечает, что несмотря на страх и боль на войне, они с возлюбленным пытаются жить единственным моментом. И делают это в самых разных условиях, которые иногда могут угрожать жизни.

"У нас нет разграничения между военными и гражданским миром. Мы живем здесь и сейчас. Для меня уже год нет более комфортного и безопасного места, чем рядом с ним. И не важно, это 5-звездочный отель на Мальдивах или съемная квартира где-то в Краматорске. На войне есть жизнь. Так же, как для кого-то война – это и есть вся жизнь. К сожалению", - объяснила блогерша.

Рамина Эсхакзай с парнем-военным / Фото: instagram.com/raminalalala

Напомним, в конце лета этого года Рамина Эсхакзай вместе с избранником-бойцом уехала за границу и показала, как на Мальдивах с ним время провела.

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