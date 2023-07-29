Рамина Эсхакзай в шлеме и бронежилете показалась на Донбассе и ошеломила кадрами из Бахмута

Украинская интервьюер и блогер Рамина Эсхакзай отправилась на Донбасс и побывала в горячих точках фронта.

Журналистка собственными глазами увидела, как живут прифронтовые города Донбасса. Так, Рамина побывала в городе Часов Яр, который постоянно находится под обстрелами окупантов.

"Все, что я увидела по дороге — это полная разруха. Города просто нет. Я проводила съемки в Чернобыле, по обстановке то примерно то же самое. Здесь полностью все уничтожено. Город постоянно кроют артиллерией. Сейчас лето, хорошая погода и когда ты идешь и видишь вокруг полную разруху, ты понимаешь, что здесь же жили люди и здесь у них была счастливая жизнь. Затем приходит россия и уничтожает эту жизнь", — рассказала об увиденном Эсхакзае.

Рамина Эсхакзай на Донбассе / Фото: instagram.com/raminalalala

Рамина Эсхакзай на Донбассе / Фото: instagram.com/raminalalala

То же постигла и город Авдеевка, который с 2014 года страдает от прицельного огня врага. Как рассказала Рамина, видеть жизнь людей в руинах очень тяжело.

"Это Авдеевка. Здесь живет около 2000 человек. Здесь страшно. Здесь думают, что мы не знаем, что такое война. Когда я сказала, что приехала из Киева, люди удивлялись... Я рассказала о том, как россияне кошмарят столицу дронами и ракетами. Что никто не забыл о войне, и мы готовы помочь каждому украинцу. Такая вот реальность", — поделилась журналистка.

Рамина Эсхакзай на Донбассе / Фото: instagram.com/raminalalala

Рамина Эсхакзай на Донбассе / Фото: instagram.com/raminalalala

Также журналистке удалось побывать на позициях аэроразведки под Бахмутом. Там Эсхакзай, благодаря помощи военных, удалось получить эксклюзивные кадры города-крепости с высоты птичьего полета.

Бахмут / Фото: instagram.com/raminalalala

Бахмут / Фото: instagram.com/raminalalala

Рамина уже не в первый раз побывала на передовой и окрестностях Бахмута. Ранее журналистка показала, как во время обстрела пряталась в окопе с остатками кафиров.

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