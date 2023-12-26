Рамина Эсхакзай впервые назвала причину разрыва с женихом: "Что-то всегда было не так"

Известная украинская ведущая и блогерша Рамина Эсхакзай впервые назвала причину разрыва со своим женихом, адвокатом Евгением Прониным.

Пара встречалась пять лет, но в апреле стало известно, что они больше не вместе. Как призналась Рамина в YouTube-проекте "30+", в их отношениях были недоразумения. Блогерша чувствовала себя одинокой.

"Когда я встречалась с Евгением, у нас что-то всегда было не так. Какие-то скандалы на праздники, и это постоянное чувство одиночества… На прошлый Новом году я просто плакала, потому что я хотела провести это время дома, а он хотел с другой парой встретиться и провести время не так, как я себе думала. Мне было одиноко, даже в отношениях", — призналась Эсхакзай.

Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин / Фото: instagram.com/raminalalala

Для Рамины было обидно, что Евгений постоянно хотел проводить время с друзьями, тем временем ей хотелось побыть с ним один на один. Блогерша об этом говорила уже бывшему возлюбленному, но он не прислушивался к ней.

"Я последний год отношений чувствовала себя одинокой. Например, в начале отношений, когда мы ехали на отдых, я думала, что мы едем вдвоем, а он такой: "Я позвал друзей". Затем идем в ресторан – тоже самое. Эти друзья… А я хочу побыть с человеком один на один, я ему когда-то говорила: "Слушай, я понимаю, что ты любишь своих друзей, но я хочу побыть с тобой один на один", — рассказала интервьюер.

Рамина Эсхакзай с экс-женихом / Фото: instagram.com/raminalalala

В конце концов пара разошлась. По словам Рамины, это произошло без ссор и скандалов. Просто в какой-то момент она поняла, что их любовь уже угасает, так что нет смысла продолжать отношения.

"Мы не поссорились, просто мы были несчастны. Я видела, что он угасает, я угасаю, зачем быть вместе!?" – добавила Рамина.

Рамина Эсхакзай с экс-женихом / Фото: instagram.com/raminalalala

Напомним, недавно стало известно, что медийщик Валид Арфуш развелся с супругой после 22 лет брака. Бывшая избранница обвинила его в измене.

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