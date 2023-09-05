Рамина Эсхакзай вспомнила свою жизнь в России: "Были мысли остаться в Москве"

Блогерша также призналась, почему сожалеет, что в течение четырех лет жила в РФ.

Известная блогерша и интервьюер Рамина Эсхакзай вспомнила свою жизнь в России, где она находилась в течение четырех лет.

В Москву знаменитость уехала уже после начала войны на востоке Украины. Там Рамина училась театральному искусству, а также начала делать первые шаги в карьере – брать интервью. Как призналась блогерша, у нее даже были мысли остаться жить в Москве, ведь там все налаживалось в профессиональном плане.

Впрочем, сейчас интервьюер жалеет о жизни в РФ. По словам Эсхакзай, ее использовали для продвижения российских нарративов, а она этого не понимала.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

"В Москве я снимала квартиру с подругой пополам. Были мысли остаться в Москве, особенно когда россияне уже начали идти ко мне на интервью. Я была и на этом рынке, и на том… Я сейчас уже понимаю, что они просто хотели использовать меня и мой ресурс, и украинскую аудиторию, чтобы свои нарративы продвигать", — рассказала Эсхакзай в интервью Дмитрию Гордону.

По словам Рамины, в начале полномасштабной войны она поняла, какую ошибку совершила, о которой очень сожалеет.

"Я очень сожалею, что я так ошибалась. У меня были мысли, что я не знаю, как мне жить. Как жить, если я здесь не нужна, а туда я не хочу ехать. Я просто облажалась. Я максимально верила стране, ориентировалась на страну, которая потом пришла с войной в мою страну", – поделилась блогерша.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Рамина призналась, что за жизнь в Москве получила немало хейтов. Блогерка говорит, что тогда ей было очень сложно. Однако это все уже в прошлом.

"Меня очень хейтили. Ты сидишь в Киеве, и тебе говорят ехать в Россию. А когда пишут, что из-за тебя началась война, такое мне писали, для моей психики — это трагедия. То, что я ошибалась — это трагедия. Я думала, что не хочу жить. Думала, что было бы круто не проснуться. Психика просто была максимально напряжена. Хорошо, что это в прошлом", — добавила Рамина.

Напомним, недавно Рамина Эсхакзай откровенно прокомментировала свою личную жизнь. В частности, блогерша ответила, готова ли к новым отношениям после разрыва с Евгением Прониным.

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