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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Рамина Эсхакзай выходит замуж: что известно о ее женихе-военном и как начались их отношения

Рамина Эсхакзай обручилась с избранником и уже готовится к свадьбе.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Рамина Эсхакзай

Рамина Эсхакзай / © viva.ua

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Украинская журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай выходит замуж за возлюбленного-военного.

Радостную новость знаменитость рассекретила в интервью Viva. Возлюбленный сделал предложение журналистке месяц назад. Случилось это на берегу океана, где влюбленные находились в отпуске. Избранник позвал Рамину на прогулку, во время которой достал обручальное кольцо и спросил у знаменитости, станет ли она его женой. Тем временем интервьюер с радостью согласилась.

«Жизнь сейчас так стремительно несется, что кажется, будто с момента предложения руки и сердца прошло уже полгода или год, хотя на самом деле — всего около месяца. С одной стороны, я понимаю, что это произошло, а с другой уже спокойнее, сдержаннее отношусь к ситуации и принимаю ее. Но я счастлива, что наши отношения переходят на новый уровень», — делится журналистка.

Рамина Эсхакзай / © viva.ua

Рамина Эсхакзай / © viva.ua

Рамина Эсхакзай не скрывает, что догадывалась о намерениях избранника. Парочка уже обсуждала помолвку. Кроме того, возлюбленный журналистки выспрашивал у нее размеры кольца. Интервьюер ожидала, что предложение состоится. Однако именно в тот вечер не была готова.

«За несколько дней до этого у нас была годовщина, и я даже ожидала, что это может произойти именно тогда. Словом, догадки были, но что все произойдет именно в этот вечер — не знала. Кстати, кольцо он выбрал для меня сам, по своему вкусу», — говорит журналистка.

Сейчас парочка постепенно готовится к свадьбе. Влюбленные за то, чтобы она была в классическом стиле. Более того, они уже и выбрали несколько вероятных дат, когда бы можно было это организовать. Однако журналистка пока держит интригу.

Рамина Эсхакзай / © viva.ua

Рамина Эсхакзай / © viva.ua

Что известно о женихе Рамине Эсхакзае и как начались их отношения

Рамина Эсхакзай скрывает своего избранника, если же она и делится фото с ним, то только теми, где не видно лица мужчины. Журналистка это делает в целях безопасности, поскольку ее бойфренд военный.

А вот историю их знакомства Рамина не скрывает. Оказывается, их, так сказать, свел бывший жених журналистки. Он посоветовал ей взять интервью у военного, который, по его словам, харизматичный и героический человек. На этой основе Рамина и начала общение с нынешним избранником.

В конце концов эта история переросла в любовь. У парочки общие взгляды на жизнь и базовые ценности. А теперь их отношения перешли на новый уровень.

Рамина Эсхакзай / © viva.ua

Рамина Эсхакзай / © viva.ua

Напомним, недавно певица Кажанна объявила, что выходит замуж. Артистка уже показала, как возлюбленный-военный сделал ей предложение.

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