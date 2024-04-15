Рамина Эсхакзай высказалась о новых отношениях с бойфрендом-военным: "Встречаемся на передовой"

Украинский интервьюер и блогерша Рамина Эсхакзай высказалась о своих новых отношениях.

Знаменитость встречается с мужчиной, который является военнослужащим и воюет на передовой. Рамина призналась, что приезжает к избраннику на фронт. В последний раз они виделись неделю назад.

"Есть военный, с которым у меня присутствует романтический подтекст. Мы с ним встречаемся на передовой, потому что он там служит", – высказалась ведущая в интервью для "Люкс ФМ".

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Эсхакзай поделилась, что настроена построить серьезные отношения с мужчиной. Впрочем, интервьюер не берется загадывать, что будет дальше.

"Поскольку мне уже 32 года, когда я начинаю отношения, то они серьезные. Время покажет, но я решила попробовать", — отметила журналистка.

Блогерша также высказалась, в каких отношениях находится с бывшим женихом, адвокатом Евгением Прониным. Рамина отметила, что они уже год не вместе, и их ничего не связывает, кроме дружбы.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

"Мы с Евгением не вместе уже год. Мы с ним общаемся как приятели. Мы очень сознательно принимали решение о том, что мы не будем вместе. У меня отличные с ним отношения, но не романтические", — отметила знаменитость.

Напомним, в начале апреля Рамина Эсхакзай впервые рассказала о новых отношениях. Блогерша тогда только намекнула, что находится в отношениях с военным. Также журналистка поделилась, что в целях безопасности сможет показать его только после окончания полномасштабного вторжения.

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