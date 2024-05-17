Рамина рассказала о болезненной потере друга на передовой: "Эмоции до сих пор не вернулись"

Украинская интервьюер и блогер Рамина Эсхакзай поделилась эмоциями после потери друга-военного с позывным "Фарш".

Так, знаменитость призналась, что недавно на фронте погиб ее товарищ. По словам Рамины, после потери многих друзей ее эмоции стали более сдержанными. А сама она постоянно ощущает собранность.

"К сожалению, жизнь – это не голливудский фильм. Я недавно поняла, когда погиб мой друг с позывным "Фарш", я плакала, но не испытывала горя, потому что я заглушила в себе эмоции. Я не могу испытать радость, когда радуешься всей душой, тоже не могу ощутить отчаяние. Эмоции есть, но они на автопилоте. Даже когда сплю, собрана", - подчеркнула Рамина на собственном YouTube-канале.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Также блогер отметила, что после поездок на фронт она стала более выносливой и больше не стесняется делить быт с бойцами в экстремальных условиях.

"Я поняла, что благодаря поездкам на передовую, у меня отпала застенчивость жить вместе с парнями. Мы едем вместе с оператором, водителем. Я часто арендую квартиру, или военные предлагают пожить у них. Я в термобелье, ребята в шортах и футболке, один за другим идем чистить зубы, покушать. Было, что мы ночевали в бане. Потому что когда только начиналось полномасштабное вторжение, был больший выбор городов, где можно остановиться, а сейчас, например, в Покровске не очень остановишься, потому что чаще обстреливают", - добавила знаменитость.

Напомним, недавно Рамина рассказала о серьезных проблемах со здоровьем и какие специалисты ей помогают.

Читайте также: