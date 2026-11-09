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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Рамина впервые подробно раскрыла планы на свадьбу с любимым-военным и назвала вероятную дату

Блогерша назвала вероятные сроки празднования и объяснила, от чего будет зависеть дата свадьбы.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Рамина Эсхакзай

Рамина Эсхакзай / © viva.ua

Украинская блоггерша Рамина Эсхакзай рассказала о предстоящей свадьбе с любимым-военным, призналась, когда планирует празднование и почему пока не определилась с его форматом.

Недавно блоггерша обручилась со своим избранником. Предложение он подготовил во время их совместного отдыха у океана. Сначала Рамина даже не подозревала, что именно в этот вечер ее ждет сюрприз. Пара вместе прогулялась по побережью, а впоследствии любимый организовал романтический ужин. После нее он пригласил избранницу поближе к воде и достал обручальное кольцо. Правда, из-за набухшего после еды и солнца палец кольца удалось надеть не сразу.

«Но я так искренне радовалась за него. В первую очередь не за себя, потому что это же, ну, человек отважился, старался и так все организовал», — поделилась Рамина для «Тура звездами» .

Рамина Эсхакзай / © instagram.com/raminalalala

Рамина Эсхакзай / © instagram.com/raminalalala

Ведущая также вспомнила, что это уже не первое предложение руки и сердца в ее жизни, которое потенциально могло завершиться свадьбой. Однако в этот раз она настроена оптимистично. Более того, блоггерша с юмором рассказала, что ее мама получала предложение семь раз, прежде чем согласилась выйти замуж.

«Ну, я надеюсь, что до свадьбы все-таки дойдет. Хотя, если честно, мне так клин это все организовывать, потому что это надо дать задание людям, рассказать, как ты хочешь, а я пока не знаю, как я хочу», — призналась интервьюер.

Рамина Эсхакзай

Рамина Эсхакзай

В то же время Рамина уже обсуждала с женихом примерный период для празднования. Влюбленные хотят выбрать время, когда будет меньше вероятности вражеских наступлений и штурмовых действий. Поэтому предварительно склоняются к зимнему сезону 2027-2028 годов. Впрочем, окончательной даты пока нет, как и решение о том, сначала ли пара официально распишется, а потом устроит праздник.

«Мы обсуждали, что это будет период, когда будет с меньшей вероятностью наступать враг и не будет штурмовых действий с нашей стороны. То есть с наибольшей вероятностью так складывается, что это будет зимний период. Поскольку на эту зиму мы не сможем подготовиться, будем готовиться на 2027-28 сезон», — пояснила блогерша.

Рамина Эсхакзай / © instagram.com/raminalalala

Рамина Эсхакзай / © instagram.com/raminalalala

Рамина добавила, что пока нет четкого видения предстоящей свадьбы: не выбрала ни платье, ни локацию. Более того, призналась, что ей сложно представить празднование в Буковеле среди заснеженных пейзажей.

Напомним, недавно Рамина Эсхакзай назвала свой вес , призналась, как тяжело ей худеть, и раскрыла правду об уколах.

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